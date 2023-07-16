16 июля 2023

Тюменский бизнесмен планирует сняться с выборов в гордуму

Павел Юрочкин не будет бороться за кресло в гордуме Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, депутаты гордумы, депутаты тюменской городской думы, депутат городской думы
Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября Фото:

Тюменский бизнесмен Павел Юрочкин (экс-глава застройщика «Сибстройсервис») близок к отказу от участия в выборах депутатов гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политической элите региона. Ранее Юрочкин был выдвинут партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) по одномандатному округу №23.

«Юрочкин скорее всего не пойдет на выборы. Решение будет принято в течение нескольких дней. Причина снятия пока не ясна», — сообщил инсайдер.

Агентство направило запрос в реготделение СРЗП. Ответ на него ожидается.

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожан предстоит определить 36 депутатов нового созыва думы.

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Тюменский бизнесмен Павел Юрочкин (экс-глава застройщика «Сибстройсервис») близок к отказу от участия в выборах депутатов гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политической элите региона. Ранее Юрочкин был выдвинут партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) по одномандатному округу №23. «Юрочкин скорее всего не пойдет на выборы. Решение будет принято в течение нескольких дней. Причина снятия пока не ясна», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос в реготделение СРЗП. Ответ на него ожидается. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожан предстоит определить 36 депутатов нового созыва думы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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