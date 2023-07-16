Тюменский бизнесмен планирует сняться с выборов в гордуму

Тюменский бизнесмен Павел Юрочкин (экс-глава застройщика «Сибстройсервис») близок к отказу от участия в выборах депутатов гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политической элите региона. Ранее Юрочкин был выдвинут партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) по одномандатному округу №23.
«Юрочкин скорее всего не пойдет на выборы. Решение будет принято в течение нескольких дней. Причина снятия пока не ясна», — сообщил инсайдер.
Агентство направило запрос в реготделение СРЗП. Ответ на него ожидается.
Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. Горожан предстоит определить 36 депутатов нового созыва думы.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.