Жителям Курганской области раскрыли симптомы инфекции, вакцины от которой нет

Курганцев предупредили об ангине и высыпании на коже при заражении энтеровирусом

От энтеровирусных инфекций нет вакцин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В случае заражения энтеровирусной инфекцией у человека может наблюдаться ангина, высыпание на коже и расстройство пищеварения. При этом у заболевшего может повыситься температура, появиться насморк и мышечные боли. Вакцин от таких инфекций не существует, так как их возбудитель очень устойчив ко внешней среде, пояснили в управлении Роспотребнадзора Курганской области.

«О заражении энтеровирусной инфекцией можно догадаться по герпетической ангине, высыпанию на коже туловища, конечностей, на лице (как правило в области ротовой полости) и расстройству пищеварения. Названные симптомы в ряде случаев сопровождаются подъемом температуры, слабостью и насморком, головными и мышечными болями. Но нередко болезнь протекает и бессимптомно», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты отмечают, что самая опасная форма энтеровирусной инфекции — это серозный менингит. Заболевание сопровождается нарастающей головной болью, которая не проходит после приема лекарств, внезапными приступами рвоты, заторможенностью или чрезмерным возбуждением и судорогами.

Чтобы жителям Курганской области защититься от энтеровируса, следует придерживаться ряда простых правил. Рекомендовано регулярно мыть руки с мылом, промывать овощи и фрукты перед употреблением, пить кипяченую воду, воздержаться от общения с людьми с признаками заболевания, купаться строго в отведенных для этого местах. Также необходимо оградить пищу от насекомых и не трогать грязными руками лицо, нос и глаза.

Ранее врачи назвали самые распространенные опасные болезни на курортах. В топ вошли ротавирусные и энтеровирусные инфекции.