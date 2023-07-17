17 июля 2023

Жителям Курганской области раскрыли симптомы инфекции, вакцины от которой нет

Курганцев предупредили об ангине и высыпании на коже при заражении энтеровирусом
© Служба новостей «URA.RU»
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От энтеровирусных инфекций нет вакцин Фото:

В случае заражения энтеровирусной инфекцией у человека может наблюдаться ангина, высыпание на коже и расстройство пищеварения. При этом у заболевшего может повыситься температура, появиться насморк и мышечные боли. Вакцин от таких инфекций не существует, так как их возбудитель очень устойчив ко внешней среде, пояснили в управлении Роспотребнадзора Курганской области.

«О заражении энтеровирусной инфекцией можно догадаться по герпетической ангине, высыпанию на коже туловища, конечностей, на лице (как правило в области ротовой полости) и расстройству пищеварения. Названные симптомы в ряде случаев сопровождаются подъемом температуры, слабостью и насморком, головными и мышечными болями. Но нередко болезнь протекает и бессимптомно», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты отмечают, что самая опасная форма энтеровирусной инфекции — это серозный менингит. Заболевание сопровождается нарастающей головной болью, которая не проходит после приема лекарств, внезапными приступами рвоты, заторможенностью или чрезмерным возбуждением и судорогами.

Чтобы жителям Курганской области защититься от энтеровируса, следует придерживаться ряда простых правил. Рекомендовано регулярно мыть руки с мылом, промывать овощи и фрукты перед употреблением, пить кипяченую воду, воздержаться от общения с людьми с признаками заболевания, купаться строго в отведенных для этого местах. Также необходимо оградить пищу от насекомых и не трогать грязными руками лицо, нос и глаза.

Ранее врачи назвали самые распространенные опасные болезни на курортах. В топ вошли ротавирусные и энтеровирусные инфекции.

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В случае заражения энтеровирусной инфекцией у человека может наблюдаться ангина, высыпание на коже и расстройство пищеварения. При этом у заболевшего может повыситься температура, появиться насморк и мышечные боли. Вакцин от таких инфекций не существует, так как их возбудитель очень устойчив ко внешней среде, пояснили в управлении Роспотребнадзора Курганской области. «О заражении энтеровирусной инфекцией можно догадаться по герпетической ангине, высыпанию на коже туловища, конечностей, на лице (как правило в области ротовой полости) и расстройству пищеварения. Названные симптомы в ряде случаев сопровождаются подъемом температуры, слабостью и насморком, головными и мышечными болями. Но нередко болезнь протекает и бессимптомно», — указано в сообщении на сайте ведомства. Специалисты отмечают, что самая опасная форма энтеровирусной инфекции — это серозный менингит. Заболевание сопровождается нарастающей головной болью, которая не проходит после приема лекарств, внезапными приступами рвоты, заторможенностью или чрезмерным возбуждением и судорогами. Чтобы жителям Курганской области защититься от энтеровируса, следует придерживаться ряда простых правил. Рекомендовано регулярно мыть руки с мылом, промывать овощи и фрукты перед употреблением, пить кипяченую воду, воздержаться от общения с людьми с признаками заболевания, купаться строго в отведенных для этого местах. Также необходимо оградить пищу от насекомых и не трогать грязными руками лицо, нос и глаза. Ранее врачи назвали самые распространенные опасные болезни на курортах. В топ вошли ротавирусные и энтеровирусные инфекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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