Врачи назвали самые распространенные на курортах опасные болезни

Врачи рекомендуют иметь под рукой полноценную медстраховку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Отдыхающие на море рискуют заразиться рядом болезней. Самые распространенные — кишечные инфекции. Об этом рассказала врач-инфекционист Домодедовской центральной городской больницы Ирина Пикалова.

«В топе заболеваний — кишечные инфекции. Ротавирусные и энтеровирусные инфекции, в том числе знаменитый Коксаки, встречаются у заболевших в 90% случаев», — рассказала Пикалова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Помимо ротавируса, еще одна не менее опасная болезнь — пищевое отравление. Несмотря на то, что на море разыгрывается аппетит, врачи настоятельно не рекомендуют, питаться на пляже тем, что разносят торговцы. «Креветки, рыба, кукуруза, домашние пирожки портятся моментально. Чем жарче погода, тем выше шанс, что продукт „ударит“ по организму» — рассказала Светлана Малиновская, врач-инфекционист Видновской РКБ.

Также врач добавила, что на черноморских курортах дети страдают от холодовой аллергии и палящего солнца. «Аллергия на холодную воду проявляется высыпаниями по типу крапивницы или красных пятен, может сопровождаться припухлостью конечности. Помимо этого, высокий уровень ультрафиолета часто вызывает аллергию на солнечные лучи, которая проявляется высыпаниями и покраснением кожи», — дополнила Малиновская.

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