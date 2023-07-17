17 июля 2023
16 июля 2023

Мэр из ЯНАО оценил ход и качество благоустройства объектов в селах. Видео

Глава Пуровского района Колодин проинспектировал благоустройство сел Халясавэй и Толька
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Колодин рассказал о выполненных работах и поделился планами Фото:

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин с рабочим визитов посетил села Халясавэй и Толька. Там он с коллегами проверил ход и качество благоустройства общественных территорий и социально значимых объектов

«Работал вместе с коллегами в Халясавэе и Тольке. На месте оценили ход и качество благоустройства», — написал мэр в своем telegram-канале.

Он сообщил, что в Тольке отремонтированы печи в 15 домах. В детском городке скоро появится резиновое покрытие, планируется обновление игровых форм. Глава отметил, что в селе чистые и ухоженные улицы.

Также мэр рассказал, что в Халясавэе обустроена центральная площадь. Отремонтирована кровля школы-интерната. В скором времени в селе будут уложены плиты на дороге по улице Центральная.

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Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин с рабочим визитов посетил села Халясавэй и Толька. Там он с коллегами проверил ход и качество благоустройства общественных территорий и социально значимых объектов «Работал вместе с коллегами в Халясавэе и Тольке. На месте оценили ход и качество благоустройства», — написал мэр в своем telegram-канале. Он сообщил, что в Тольке отремонтированы печи в 15 домах. В детском городке скоро появится резиновое покрытие, планируется обновление игровых форм. Глава отметил, что в селе чистые и ухоженные улицы. Также мэр рассказал, что в Халясавэе обустроена центральная площадь. Отремонтирована кровля школы-интерната. В скором времени в селе будут уложены плиты на дороге по улице Центральная.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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