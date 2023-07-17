Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин с рабочим визитов посетил села Халясавэй и Толька. Там он с коллегами проверил ход и качество благоустройства общественных территорий и социально значимых объектов
«Работал вместе с коллегами в Халясавэе и Тольке. На месте оценили ход и качество благоустройства», — написал мэр в своем telegram-канале.
Он сообщил, что в Тольке отремонтированы печи в 15 домах. В детском городке скоро появится резиновое покрытие, планируется обновление игровых форм. Глава отметил, что в селе чистые и ухоженные улицы.
Также мэр рассказал, что в Халясавэе обустроена центральная площадь. Отремонтирована кровля школы-интерната. В скором времени в селе будут уложены плиты на дороге по улице Центральная.
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