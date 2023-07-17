В Кургане перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Карта

18 июля 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Кургане начнут ремонтировать тепломагистрали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за замены изношенных участков тепломагистрали перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Об этом сообщается в группе Курганской генерирующей компании (КГК). «Частично перекрыт проезд на участке улицы Пушкина от Красина до Кирова. Замену ветхих участков основной тепломагистрали планируется завершить до 22 июля. В выходные дни будут проведены очередные гидравлические испытания участка сети по улице Пушкина от Сергея Васильева до Администрации и по улице Кирова от Пушкина до Максима Горького», — указано в посте КГК. Сообщается, что также закрыт проезд на перекрестке улиц Пушкина и Тобольная. По информации Курганской генерирующей компании, по улице 9 января бригады работников будут заменять изношенные участки тепломагистрали. Сообщается, что на данном участке ремонт будет проходить впервые. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц закроют перекресток. Недоступным для проезда станет пересечение улиц Лермонтова и Новостроек в микрорайоне Северный.

В Кургане из-за замены изношенных участков тепломагистрали перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Об этом сообщается в группе Курганской генерирующей компании (КГК). «Частично перекрыт проезд на участке улицы Пушкина от Красина до Кирова. Замену ветхих участков основной тепломагистрали планируется завершить до 22 июля. В выходные дни будут проведены очередные гидравлические испытания участка сети по улице Пушкина от Сергея Васильева до Администрации и по улице Кирова от Пушкина до Максима Горького», — указано в посте КГК. Сообщается, что также закрыт проезд на перекрестке улиц Пушкина и Тобольная. По информации Курганской генерирующей компании, по улице 9 января бригады работников будут заменять изношенные участки тепломагистрали. Сообщается, что на данном участке ремонт будет проходить впервые. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц закроют перекресток. Недоступным для проезда станет пересечение улиц Лермонтова и Новостроек в микрорайоне Северный.