17 июля 2023

В Кургане перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , проезд закрыт, проезд запрещен, ремонт дороги
В Кургане начнут ремонтировать тепломагистрали Фото:

В Кургане из-за замены изношенных участков тепломагистрали перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Об этом сообщается в группе Курганской генерирующей компании (КГК).

«Частично перекрыт проезд на участке улицы Пушкина от Красина до Кирова. Замену ветхих участков основной тепломагистрали планируется завершить до 22 июля. В выходные дни будут проведены очередные гидравлические испытания участка сети по улице Пушкина от Сергея Васильева до Администрации и по улице Кирова от Пушкина до Максима Горького», — указано в посте КГК.

Сообщается, что также закрыт проезд на перекрестке улиц Пушкина и Тобольная. По информации Курганской генерирующей компании, по улице 9 января бригады работников будут заменять изношенные участки тепломагистрали. Сообщается, что на данном участке ремонт будет проходить впервые.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц закроют перекресток. Недоступным для проезда станет пересечение улиц Лермонтова и Новостроек в микрорайоне Северный.

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В Кургане из-за замены изношенных участков тепломагистрали перекрыли участок дороги на улице Пушкина. Об этом сообщается в группе Курганской генерирующей компании (КГК). «Частично перекрыт проезд на участке улицы Пушкина от Красина до Кирова. Замену ветхих участков основной тепломагистрали планируется завершить до 22 июля. В выходные дни будут проведены очередные гидравлические испытания участка сети по улице Пушкина от Сергея Васильева до Администрации и по улице Кирова от Пушкина до Максима Горького», — указано в посте КГК. Сообщается, что также закрыт проезд на перекрестке улиц Пушкина и Тобольная. По информации Курганской генерирующей компании, по улице 9 января бригады работников будут заменять изношенные участки тепломагистрали. Сообщается, что на данном участке ремонт будет проходить впервые. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц закроют перекресток. Недоступным для проезда станет пересечение улиц Лермонтова и Новостроек в микрорайоне Северный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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