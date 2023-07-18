18 июля 2023

Курганцу продали холодец с мухой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация и дегустация колбасных изделий от производителей ЦК Урал, нарезка, закуска, холодец, еда
Курганец нашел муху в холодце, купленном в торговой сети Фото:

Житель Кургана пожаловался, что в одной из торговых сетей ему продали холодец с мухой внутри. Об этом горожанин написал в соцсети.

«Холодец домашний „Степанов“… нам попалась муха, даже весь аппетит пропал!», — пожаловался горожанин в паблике «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Курганец добавил, что от увиденной мухи в продукте, у него испортилось настроение.

Курганцы посочувствовали земляку в комментариях к посту, заметив, что муха — это лучше, чем крыса. Один из горожан пошутил, дескать холодец типа «домашний» редко готовится без мух.

URA.RU направило редакционный запрос производителю холодца, чтобы выяснить — обращался ли житель Кургана с жалобой на продукт, в котором оказалась муха. Публикация дополнится, когда будет получен ответ.

Курганец нашел муху в холодце, который купил в торговой сети
Курганец нашел муху в холодце, который купил в торговой сети

Ранее курганцы заметили таракана, бегающего в торговом центре «Рио». Об этом один из посетителей ТЦ написал в посте на странице группы «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

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Житель Кургана пожаловался, что в одной из торговых сетей ему продали холодец с мухой внутри. Об этом горожанин написал в соцсети. «Холодец домашний „Степанов“… нам попалась муха, даже весь аппетит пропал!», — пожаловался горожанин в паблике «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Курганец добавил, что от увиденной мухи в продукте, у него испортилось настроение. Курганцы посочувствовали земляку в комментариях к посту, заметив, что муха — это лучше, чем крыса. Один из горожан пошутил, дескать холодец типа «домашний» редко готовится без мух. URA.RU направило редакционный запрос производителю холодца, чтобы выяснить — обращался ли житель Кургана с жалобой на продукт, в котором оказалась муха. Публикация дополнится, когда будет получен ответ. Ранее курганцы заметили таракана, бегающего в торговом центре «Рио». Об этом один из посетителей ТЦ написал в посте на странице группы «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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