Курганец нашел муху в холодце, купленном в торговой сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана пожаловался, что в одной из торговых сетей ему продали холодец с мухой внутри. Об этом горожанин написал в соцсети.

«Холодец домашний „Степанов“… нам попалась муха, даже весь аппетит пропал!», — пожаловался горожанин в паблике «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Курганец добавил, что от увиденной мухи в продукте, у него испортилось настроение.

Курганцы посочувствовали земляку в комментариях к посту, заметив, что муха — это лучше, чем крыса. Один из горожан пошутил, дескать холодец типа «домашний» редко готовится без мух.

URA.RU направило редакционный запрос производителю холодца, чтобы выяснить — обращался ли житель Кургана с жалобой на продукт, в котором оказалась муха. Публикация дополнится, когда будет получен ответ.

Курганец нашел муху в холодце, который купил в торговой сети Фото из группы «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее курганцы заметили таракана, бегающего в торговом центре «Рио». Об этом один из посетителей ТЦ написал в посте на странице группы «Черный список/Курган» в соцсети «ВКонтакте».