Карты «Мир» начали принимать в еще одной стране

Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле, сказал Сергей Мелик-Багдасаров
Банковские карты «Мир» начали принимать в Венесуэле. Прием платежей уже стартовал на острове Маргарита, сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Старт приему платежей картами „Мир“ на острове Маргарита уже дан», — заявил Сергей Мелик-Багдасаров. Его слова приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что в венесуэльской столице Каракасе запустили прием карт в тестовом режиме.
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