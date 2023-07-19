Карты «Мир» начали принимать в еще одной стране

Посол РФ в Венесуэле Мелик-Багдасаров сообщил о приеме карт «Мир» в стране
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Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле, сказал Сергей Мелик-Багдасаров Фото:

Банковские карты «Мир» начали принимать в Венесуэле. Прием платежей уже стартовал на острове Маргарита, сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Старт приему платежей картами „Мир“ на острове Маргарита уже дан», — заявил Сергей Мелик-Багдасаров. Его слова приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что в венесуэльской столице Каракасе запустили прием карт в тестовом режиме.

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Банковские карты «Мир» начали принимать в Венесуэле. Прием платежей уже стартовал на острове Маргарита, сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. «Старт приему платежей картами „Мир“ на острове Маргарита уже дан», — заявил Сергей Мелик-Багдасаров. Его слова приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что в венесуэльской столице Каракасе запустили прием карт в тестовом режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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