УК игнорирует обращения жильцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени жители дома на улице Монтажников, 17 корпус 1, обвиняют управляющая компания «Контакт-Сити» в недобросовестной работе. Информацию об этом журналисту URA.RU передала дочь людей, проживающих в этом доме. Она утверждает, что УК игнорирует обращения и не выезжает во время экстренных ситуаций.

«Дом находится в Восточном микрорайоне. Там квартиру родителей сильно затопило. Позвонила в диспетчерскую управляющей компании „Контакт-Сити“ сказали, что аварийная бригада уже отдыхает дома, придут только завтра. Нам походу всю ночь с тазиками стоять придется. Ремонт родители сделали только-только. Все новое, а такое произошло», — рассказала дочь жильцов квартиры журналисту URA.RU.

По словам проживающих этого дома, такая ситуация происходит у них не в первый раз. Пару лет назад верхние этажи дома уже топило, однако управляющая компания ничего не сделала, а после происшествия не компенсировала жильцам ущерб.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявили предупреждение об опасной погоде. В районах региона ожидался град с грозами. Возможное стихийное бедствие должно было пройти 19 июля с 8:00 до 20:00.