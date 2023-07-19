Тюменцы обвиняют управляющую компанию в халатном отношение к своей работе. Фото, видео

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Потоп в "Коляда-театре". Екатеринбург, коляда театр, ведра, потоп
УК игнорирует обращения жильцов Фото:

В Тюмени жители дома на улице Монтажников, 17 корпус 1, обвиняют управляющая компания «Контакт-Сити» в недобросовестной работе. Информацию об этом журналисту URA.RU передала дочь людей, проживающих в этом доме. Она утверждает, что УК игнорирует обращения и не выезжает во время экстренных ситуаций.

«Дом находится в Восточном микрорайоне. Там квартиру родителей сильно затопило. Позвонила в диспетчерскую управляющей компании „Контакт-Сити“ сказали, что аварийная бригада уже отдыхает дома, придут только завтра. Нам походу всю ночь с тазиками стоять придется. Ремонт родители сделали только-только. Все новое, а такое произошло», — рассказала дочь жильцов квартиры журналисту URA.RU.

По словам проживающих этого дома, такая ситуация происходит у них не в первый раз. Пару лет назад верхние этажи дома уже топило, однако управляющая компания ничего не сделала, а после происшествия не компенсировала жильцам ущерб.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявили предупреждение об опасной погоде. В районах региона ожидался град с грозами. Возможное стихийное бедствие должно было пройти 19 июля с 8:00 до 20:00.

Переписка жильцов дома
Переписка жильцов дома
Фото:

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В Тюмени жители дома на улице Монтажников, 17 корпус 1, обвиняют управляющая компания «Контакт-Сити» в недобросовестной работе. Информацию об этом журналисту URA.RU передала дочь людей, проживающих в этом доме. Она утверждает, что УК игнорирует обращения и не выезжает во время экстренных ситуаций. «Дом находится в Восточном микрорайоне. Там квартиру родителей сильно затопило. Позвонила в диспетчерскую управляющей компании „Контакт-Сити“ сказали, что аварийная бригада уже отдыхает дома, придут только завтра. Нам походу всю ночь с тазиками стоять придется. Ремонт родители сделали только-только. Все новое, а такое произошло», — рассказала дочь жильцов квартиры журналисту URA.RU. По словам проживающих этого дома, такая ситуация происходит у них не в первый раз. Пару лет назад верхние этажи дома уже топило, однако управляющая компания ничего не сделала, а после происшествия не компенсировала жильцам ущерб. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области объявили предупреждение об опасной погоде. В районах региона ожидался град с грозами. Возможное стихийное бедствие должно было пройти 19 июля с 8:00 до 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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