В Кургане охранника «Метрополиса» отправили в колонию после конфликта с посетителем

20 июля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Охранник ударил в живот посетителя, который пытался совершить кражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 41-летний охранник сети «Метрополис» получил два года колонии за превышение полномочий. Мужчина задержал посетителя при попытке украсть имущество магазина и в ходе конфликта ударил его в живот, сообщает прокуратура Курганской области. «Суд установил, что 08.10.2021 охранник, находясь на дежурстве в помещении магазина „Метрополис“ в 3-м микрорайоне Кургана, в ходе конфликта с посетителем нанес ему один удар рукой в область живота. Посетитель пытался похитить имущество из магазина. Он получил травму живота, повлекшую тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — говорится в сообщении прокуратуры. Охранник не оказал потерпевшему первую помощь, не вызвал скорую и полицию. В суде он свою вину не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься частной охранной деятельностью на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Кургане 41-летний охранник сети «Метрополис» получил два года колонии за превышение полномочий. Мужчина задержал посетителя при попытке украсть имущество магазина и в ходе конфликта ударил его в живот, сообщает прокуратура Курганской области. «Суд установил, что 08.10.2021 охранник, находясь на дежурстве в помещении магазина „Метрополис“ в 3-м микрорайоне Кургана, в ходе конфликта с посетителем нанес ему один удар рукой в область живота. Посетитель пытался похитить имущество из магазина. Он получил травму живота, повлекшую тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — говорится в сообщении прокуратуры. Охранник не оказал потерпевшему первую помощь, не вызвал скорую и полицию. В суде он свою вину не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься частной охранной деятельностью на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.