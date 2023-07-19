19 июля 2023

В Кургане охранника «Метрополиса» отправили в колонию после конфликта с посетителем

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
Охранник ударил в живот посетителя, который пытался совершить кражу Фото:

В Кургане 41-летний охранник сети «Метрополис» получил два года колонии за превышение полномочий. Мужчина задержал посетителя при попытке украсть имущество магазина и в ходе конфликта ударил его в живот, сообщает прокуратура Курганской области.

«Суд установил, что 08.10.2021 охранник, находясь на дежурстве в помещении магазина „Метрополис“ в 3-м микрорайоне Кургана, в ходе конфликта с посетителем нанес ему один удар рукой в область живота. Посетитель пытался похитить имущество из магазина. Он получил травму живота, повлекшую тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — говорится в сообщении прокуратуры.

Охранник не оказал потерпевшему первую помощь, не вызвал скорую и полицию. В суде он свою вину не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься частной охранной деятельностью на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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В Кургане 41-летний охранник сети «Метрополис» получил два года колонии за превышение полномочий. Мужчина задержал посетителя при попытке украсть имущество магазина и в ходе конфликта ударил его в живот, сообщает прокуратура Курганской области. «Суд установил, что 08.10.2021 охранник, находясь на дежурстве в помещении магазина „Метрополис“ в 3-м микрорайоне Кургана, в ходе конфликта с посетителем нанес ему один удар рукой в область живота. Посетитель пытался похитить имущество из магазина. Он получил травму живота, повлекшую тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — говорится в сообщении прокуратуры. Охранник не оказал потерпевшему первую помощь, не вызвал скорую и полицию. В суде он свою вину не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься частной охранной деятельностью на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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