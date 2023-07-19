В Кургане умер Заслуженный работник культуры РФ

Умер Заслуженный работник культуры и сотрудник курганского драмтеатра Сергей Чуев

20 июля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

В Кургане не стало Заслуженного работника культуры России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане умер сотрудник местного театра драмы и Заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Чуев. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня не стало нашего Захарыча. Сергея Захаровича Чуева знали и любили в театре все. Он работал в Курганской драме с 1963 года. Имел одну запись в трудовой книжке», — так отзываются о нем сотрудники Курганского театра драмы. Сообщается, что мужчина руководил всеми постановками спектаклей в театре. Сергей Захарович, со слов коллег, занимался этим больше 35 лет. Согласно информации с сайта театра, Чуев получил почетное звание работника культуры в 1994 году. Также Сергей Захарович получил значок от Министерства культуры РФ «За отличную работу». В Кургане не стало Заслуженного работника культуры Сергея Чуева Фото: группа «Курганский Театр Драмы» в социальной сети «ВКонтакте»

В Кургане умер сотрудник местного театра драмы и Заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Чуев. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня не стало нашего Захарыча. Сергея Захаровича Чуева знали и любили в театре все. Он работал в Курганской драме с 1963 года. Имел одну запись в трудовой книжке», — так отзываются о нем сотрудники Курганского театра драмы. Сообщается, что мужчина руководил всеми постановками спектаклей в театре. Сергей Захарович, со слов коллег, занимался этим больше 35 лет. Согласно информации с сайта театра, Чуев получил почетное звание работника культуры в 1994 году. Также Сергей Захарович получил значок от Министерства культуры РФ «За отличную работу».