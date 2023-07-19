19 июля 2023

В Кургане умер Заслуженный работник культуры РФ

Умер Заслуженный работник культуры и сотрудник курганского драмтеатра Сергей Чуев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, драмтеатр, драм театр
В Кургане не стало Заслуженного работника культуры России Фото:

В Кургане умер сотрудник местного театра драмы и Заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Чуев. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало нашего Захарыча. Сергея Захаровича Чуева знали и любили в театре все. Он работал в Курганской драме с 1963 года. Имел одну запись в трудовой книжке», — так отзываются о нем сотрудники Курганского театра драмы.

Сообщается, что мужчина руководил всеми постановками спектаклей в театре. Сергей Захарович, со слов коллег, занимался этим больше 35 лет. Согласно информации с сайта театра, Чуев получил почетное звание работника культуры в 1994 году. Также Сергей Захарович получил значок от Министерства культуры РФ «За отличную работу».

В Кургане не стало Заслуженного работника культуры Сергея Чуева
В Кургане не стало Заслуженного работника культуры Сергея Чуева
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане умер сотрудник местного театра драмы и Заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Чуев. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня не стало нашего Захарыча. Сергея Захаровича Чуева знали и любили в театре все. Он работал в Курганской драме с 1963 года. Имел одну запись в трудовой книжке», — так отзываются о нем сотрудники Курганского театра драмы. Сообщается, что мужчина руководил всеми постановками спектаклей в театре. Сергей Захарович, со слов коллег, занимался этим больше 35 лет. Согласно информации с сайта театра, Чуев получил почетное звание работника культуры в 1994 году. Также Сергей Захарович получил значок от Министерства культуры РФ «За отличную работу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...