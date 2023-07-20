20 июля 2023

Тюменские власти рассказали, когда школы будут готовы к новому учебному году

Школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр строительства школы. Тюмень
В этом году в первый класс пойдут 26,5 тысяч детей Фото:

Школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в этом году в первый класс пойдут 26,5 тысяч детей.

«Все школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа Подготовка образовательных учреждений ко Дню знаний идет по плану. В 79% школ уже проведены необходимые работы», — говорится в сообщении инфоцентра.

Как отметил глава региона, перед школами, которые строятся или ремонтируются, стоит задача закончить работы к 1 сентября. Отмечается, что во время поездки в Омутинский район Моор осмотрел организацию образовательного процесса в отремонтированной школе №1.

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Школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в этом году в первый класс пойдут 26,5 тысяч детей. «Все школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа Подготовка образовательных учреждений ко Дню знаний идет по плану. В 79% школ уже проведены необходимые работы», — говорится в сообщении инфоцентра. Как отметил глава региона, перед школами, которые строятся или ремонтируются, стоит задача закончить работы к 1 сентября. Отмечается, что во время поездки в Омутинский район Моор осмотрел организацию образовательного процесса в отремонтированной школе №1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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