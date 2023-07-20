Тюменские власти рассказали, когда школы будут готовы к новому учебному году

Школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа

21 июля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

В этом году в первый класс пойдут 26,5 тысяч детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в этом году в первый класс пойдут 26,5 тысяч детей. «Все школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа Подготовка образовательных учреждений ко Дню знаний идет по плану. В 79% школ уже проведены необходимые работы», — говорится в сообщении инфоцентра. Как отметил глава региона, перед школами, которые строятся или ремонтируются, стоит задача закончить работы к 1 сентября. Отмечается, что во время поездки в Омутинский район Моор осмотрел организацию образовательного процесса в отремонтированной школе №1.

Школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в этом году в первый класс пойдут 26,5 тысяч детей. «Все школы Тюменской области будут готовы к новому учебному году 16 августа Подготовка образовательных учреждений ко Дню знаний идет по плану. В 79% школ уже проведены необходимые работы», — говорится в сообщении инфоцентра. Как отметил глава региона, перед школами, которые строятся или ремонтируются, стоит задача закончить работы к 1 сентября. Отмечается, что во время поездки в Омутинский район Моор осмотрел организацию образовательного процесса в отремонтированной школе №1.