Дочь специального представителя губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николая Савченко передала отцу игрушку в качестве оберега в командировке. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. Савченко находится в зоне спецоперации и посещает подразделения, в которых служат земляки.
«Жена показала видео дочке. Она сбегала в свою комнату. Сказала, что отцу отдаст лучшую игрушку. Когда уезжал в эту командировку, взял ее с собой», — приводит инфоцентр слова Савченко.
Ранее URA.RU писало, что тюменского офицера наградили медалью прямо на передовой. Военнослужащий с позывным «Леший» к боевым задачам приступил осенью 2022 года.
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