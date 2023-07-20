Дочь спецпредставителя Моора передала отцу в зону СВО игрушку в качестве оберега. Видео

21 июля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Савченко находится в зоне спецоперации и посещает подразделения, в которых служат земляки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дочь специального представителя губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николая Савченко передала отцу игрушку в качестве оберега в командировке. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. Савченко находится в зоне спецоперации и посещает подразделения, в которых служат земляки. «Жена показала видео дочке. Она сбегала в свою комнату. Сказала, что отцу отдаст лучшую игрушку. Когда уезжал в эту командировку, взял ее с собой», — приводит инфоцентр слова Савченко. Ранее URA.RU писало, что тюменского офицера наградили медалью прямо на передовой. Военнослужащий с позывным «Леший» к боевым задачам приступил осенью 2022 года.

Дочь специального представителя губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николая Савченко передала отцу игрушку в качестве оберега в командировке. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. Савченко находится в зоне спецоперации и посещает подразделения, в которых служат земляки. «Жена показала видео дочке. Она сбегала в свою комнату. Сказала, что отцу отдаст лучшую игрушку. Когда уезжал в эту командировку, взял ее с собой», — приводит инфоцентр слова Савченко. Ранее URA.RU писало, что тюменского офицера наградили медалью прямо на передовой. Военнослужащий с позывным «Леший» к боевым задачам приступил осенью 2022 года.