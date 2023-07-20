20 июля 2023

Дочь спецпредставителя Моора передала отцу в зону СВО игрушку в качестве оберега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Савченко находится в зоне спецоперации и посещает подразделения, в которых служат земляки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дочь специального представителя губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николая Савченко передала отцу игрушку в качестве оберега в командировке. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. Савченко находится в зоне спецоперации и посещает подразделения, в которых служат земляки.

«Жена показала видео дочке. Она сбегала в свою комнату. Сказала, что отцу отдаст лучшую игрушку. Когда уезжал в эту командировку, взял ее с собой», — приводит инфоцентр слова Савченко.

Ранее URA.RU писало, что тюменского офицера наградили медалью прямо на передовой. Военнослужащий с позывным «Леший» к боевым задачам приступил осенью 2022 года.

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Дочь специального представителя губернатора Тюменской области Александра Моора по вопросам СВО Николая Савченко передала отцу игрушку в качестве оберега в командировке. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. Савченко находится в зоне спецоперации и посещает подразделения, в которых служат земляки. «Жена показала видео дочке. Она сбегала в свою комнату. Сказала, что отцу отдаст лучшую игрушку. Когда уезжал в эту командировку, взял ее с собой», — приводит инфоцентр слова Савченко. Ранее URA.RU писало, что тюменского офицера наградили медалью прямо на передовой. Военнослужащий с позывным «Леший» к боевым задачам приступил осенью 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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