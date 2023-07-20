Бывшие сотрудники медиагруппы Пригожина устраиваются на работу в Тюмень

Сотрудники Евгения Пригожина массово переезжают в Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшие сотрудники медиагруппы Пригожина «Патриот» перебираются на работу в Тюмень в структуры Газпрома. Процесс запустил гендиректор «Арктика Медиа» Алексей Сафронов, который массово трудоустраивает их в информационный портал «Ямал-1» (дочерняя компания Газпрома). Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными.

«В течение последних двух недель на „Ямал-1“ по инициативе Сафронова трудоустроили 6 „пригожинцев“. Всего планируется набрать до 17 человек. Это сильно изменило повестку издания, новые сотрудники в большинстве из Москвы или Петербурга: стало меньше региональной, ямальской повестки, а больше федеральной, в частости об СВО. Это сильно бьет по охватам», — поделился собеседник агентства

С чем связано управленческие решение Сафронова набирать экс-сотрудников «Патриота» выясняется. По предварительным данным, так медиаменеджер пытается справиться с текучкой ямальских кадров. Ранее URA.RU сообщало о том, как в Тюмени закрылся штаб набора бойцов в ЧВК «Вагнер» накануне мятежа Пригожина.