Штаб ЧВК «Вагнер» в Тюмени закрылся накануне мятежа Пригожина

Штаб ЧВК «Вагнер» в Тюмени, базирующийся в фитнес-клубе «5 элемент» закрылся накануне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники учреждения.
«Представители ЧВК „Вагнер“ со вчерашнего дня не появлялись в штабе. Все вещи накануне вывезли без предупреждения», — сообщил сотрудник на ресепшене фитнес-клуба.
Уточняется, что собеседования с кандидатами проводились регулярно, каждый день. Обысков не проводилось, обстановка в фитнес-клубе спокойная.
Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Главы крупнейших городов Тюменской области, Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах.
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