23 июня 2023

Штаб ЧВК «Вагнер» в Тюмени закрылся накануне мятежа Пригожина

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область
Штаб ЧВК в Тюмени закрыли без предупреждения Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Штаб ЧВК «Вагнер» в Тюмени, базирующийся в фитнес-клубе «5 элемент» закрылся накануне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники учреждения.

«Представители ЧВК „Вагнер“ со вчерашнего дня не появлялись в штабе. Все вещи накануне вывезли без предупреждения», — сообщил сотрудник на ресепшене фитнес-клуба.

Уточняется, что собеседования с кандидатами проводились регулярно, каждый день. Обысков не проводилось, обстановка в фитнес-клубе спокойная.

Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Главы крупнейших городов Тюменской области, Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах.

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Штаб ЧВК «Вагнер» в Тюмени, базирующийся в фитнес-клубе «5 элемент» закрылся накануне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники учреждения. «Представители ЧВК „Вагнер“ со вчерашнего дня не появлялись в штабе. Все вещи накануне вывезли без предупреждения», — сообщил сотрудник на ресепшене фитнес-клуба. Уточняется, что собеседования с кандидатами проводились регулярно, каждый день. Обысков не проводилось, обстановка в фитнес-клубе спокойная. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Главы крупнейших городов Тюменской области, Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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