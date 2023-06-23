Штаб ЧВК «Вагнер» в Тюмени закрылся накануне мятежа Пригожина

24 июня 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Штаб ЧВК в Тюмени закрыли без предупреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Штаб ЧВК «Вагнер» в Тюмени, базирующийся в фитнес-клубе «5 элемент» закрылся накануне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники учреждения. «Представители ЧВК „Вагнер“ со вчерашнего дня не появлялись в штабе. Все вещи накануне вывезли без предупреждения», — сообщил сотрудник на ресепшене фитнес-клуба. Уточняется, что собеседования с кандидатами проводились регулярно, каждый день. Обысков не проводилось, обстановка в фитнес-клубе спокойная. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Главы крупнейших городов Тюменской области, Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах.

Штаб ЧВК «Вагнер» в Тюмени, базирующийся в фитнес-клубе «5 элемент» закрылся накануне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники учреждения. «Представители ЧВК „Вагнер“ со вчерашнего дня не появлялись в штабе. Все вещи накануне вывезли без предупреждения», — сообщил сотрудник на ресепшене фитнес-клуба. Уточняется, что собеседования с кандидатами проводились регулярно, каждый день. Обысков не проводилось, обстановка в фитнес-клубе спокойная. Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Главы крупнейших городов Тюменской области, Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах.