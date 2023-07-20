20 июля 2023

Тюменская УК встала на сторону людей в финансовом споре с предшественником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, счета, коммунальные услуги, платежи, квитанция, электричество
Управляющая компания, от которой жители тюменской пятиэтажки отказались, присылает людям квитанции на оплату услуг Фото:

Управляющая компания «На Пражской» поддерживает жителей дома, которым управляет с 1 июня 2023 года в финансовом споре со своим предшественником. Об этом рассказали URA.RU тюменцы, спровоцировавшие смену УК.

«Нам приходят квитанции от предыдущей компании управляющей, но мы с ней давно уже договор разорвали. Мы сомневались, что нам делать, пока наша новая УК не повесила объявление, в котором немного ситуацию прояснила. Сейчас пытаемся от предыдущих управленцев ответ получить, за что они нам начислили», — рассказала URA.RU одна из жительниц пятиэтажки.

В объявлении говорится, что полномочия по управлению домом переданы новой компании 1 июня 2023 года. Людям рекомендуют выяснить, за какой период им приходят платежки, и если это новые начисления — советуют ничего никому не платить. «Мы разбираемся, а нам уже досудебные претензии приходить начали, причем не оригиналы, а ксерокопии», — жалуются тюменцы.

Ранее URA.RU рассказало о том, что финансовый спор возник после того, как жители дома расторгли договор с УК «Жилищный стандарт». Компания в тот момент проходила процедуру банкротства и уже была исключена из рейтинга тюменских управляющих компаний.

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Управляющая компания «На Пражской» поддерживает жителей дома, которым управляет с 1 июня 2023 года в финансовом споре со своим предшественником. Об этом рассказали URA.RU тюменцы, спровоцировавшие смену УК. «Нам приходят квитанции от предыдущей компании управляющей, но мы с ней давно уже договор разорвали. Мы сомневались, что нам делать, пока наша новая УК не повесила объявление, в котором немного ситуацию прояснила. Сейчас пытаемся от предыдущих управленцев ответ получить, за что они нам начислили», — рассказала URA.RU одна из жительниц пятиэтажки. В объявлении говорится, что полномочия по управлению домом переданы новой компании 1 июня 2023 года. Людям рекомендуют выяснить, за какой период им приходят платежки, и если это новые начисления — советуют ничего никому не платить. «Мы разбираемся, а нам уже досудебные претензии приходить начали, причем не оригиналы, а ксерокопии», — жалуются тюменцы. Ранее URA.RU рассказало о том, что финансовый спор возник после того, как жители дома расторгли договор с УК «Жилищный стандарт». Компания в тот момент проходила процедуру банкротства и уже была исключена из рейтинга тюменских управляющих компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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