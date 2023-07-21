21 июля 2023

В Тюмени продается усадьба в классическом стиле 18 века за 75 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, город нижний тагил, музей усадьба демидовская дача
На площади 850 квадратных метров расположены три здания, выполненные в классическом стиле 18 века Фото:

В Тюмени на продажу выставлена усадьба. На территории площадью 850 квадратных метров расположены три здания, все они выполнены в едином классическом стиле 18 века. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 75 миллионов рублей.

«Продается усадьба, расположенная в тихом месте с выходом к озеру. Весь комплекс общей площадью — 850 квадратных метров. На земельном участке построены три красивых здания в одном классическом стиле 18 века. Цена — 75 миллионов рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».

Продавец уточняет, что основной большой дом предназначен для проживания хозяев. В нем сделан качественный ремонт с авторским дизайном. Отмечается, что в доме установлен камин с изразцами. На полу выстелен паркет. В доме установлена лестница из массива дуба.

Также на территории домовладения расположены гостевой дом, дом для персонала, гараж, баня. В усадьбе имеются все необходимые коммуникации.

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В Тюмени на продажу выставлена усадьба. На территории площадью 850 квадратных метров расположены три здания, все они выполнены в едином классическом стиле 18 века. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 75 миллионов рублей. «Продается усадьба, расположенная в тихом месте с выходом к озеру. Весь комплекс общей площадью — 850 квадратных метров. На земельном участке построены три красивых здания в одном классическом стиле 18 века. Цена — 75 миллионов рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость». Продавец уточняет, что основной большой дом предназначен для проживания хозяев. В нем сделан качественный ремонт с авторским дизайном. Отмечается, что в доме установлен камин с изразцами. На полу выстелен паркет. В доме установлена лестница из массива дуба. Также на территории домовладения расположены гостевой дом, дом для персонала, гараж, баня. В усадьбе имеются все необходимые коммуникации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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