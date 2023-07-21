На площади 850 квадратных метров расположены три здания, выполненные в классическом стиле 18 века Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени на продажу выставлена усадьба. На территории площадью 850 квадратных метров расположены три здания, все они выполнены в едином классическом стиле 18 века. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 75 миллионов рублей.

«Продается усадьба, расположенная в тихом месте с выходом к озеру. Весь комплекс общей площадью — 850 квадратных метров. На земельном участке построены три красивых здания в одном классическом стиле 18 века. Цена — 75 миллионов рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».

Продавец уточняет, что основной большой дом предназначен для проживания хозяев. В нем сделан качественный ремонт с авторским дизайном. Отмечается, что в доме установлен камин с изразцами. На полу выстелен паркет. В доме установлена лестница из массива дуба.

Также на территории домовладения расположены гостевой дом, дом для персонала, гараж, баня. В усадьбе имеются все необходимые коммуникации.

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»