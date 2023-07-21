21 июля 2023

В Кургане производитель холодца опроверг наличие мухи в продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ РИО, Метрополис. Курган, холодец
Курганский производитель холодца не признал наличие мухи в продукте Фото:

Курганский производитель мясной продукции ООО «Степанов» опроверг наличие мухи в холодце «Домашний». Фото, размещенное потребителем в соцсети, вызывает сомнения у специалистов предприятия. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела контроля качества продукции в ответе на редакционный запрос.

«ООО „Степанов“ ставит под сомнение факт наличия мухи в холодце „Домашний“, поскольку фотография мухи сделана на руке потребителя, а не в продукте. Фотографии наличия мухи в холодце, находящемся в банке не представлено», — написано в ответе.

Уточняется, что на фото, размещенном в соцсети видно — холодец в банке имеет плотную консистенцию. А вот на руке потребителя консистенция продукта более мягкая и подтаявшая.

По информации производителя холодца, потребитель не оставил контактов для связи с ООО «Степанов». Производитель мясной продукции опубликовал свой ответ также и в соцсети под негативным постом потребителя.

Ранее житель Кургана пожаловался, что в одной из торговых сетей ему продали холодец с мухой внутри. Об этом горожанин написал в соцсети, прикрепив к посту фото с мухой в холодце.

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Курганский производитель мясной продукции ООО «Степанов» опроверг наличие мухи в холодце «Домашний». Фото, размещенное потребителем в соцсети, вызывает сомнения у специалистов предприятия. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела контроля качества продукции в ответе на редакционный запрос. «ООО „Степанов“ ставит под сомнение факт наличия мухи в холодце „Домашний“, поскольку фотография мухи сделана на руке потребителя, а не в продукте. Фотографии наличия мухи в холодце, находящемся в банке не представлено», — написано в ответе. Уточняется, что на фото, размещенном в соцсети видно — холодец в банке имеет плотную консистенцию. А вот на руке потребителя консистенция продукта более мягкая и подтаявшая. По информации производителя холодца, потребитель не оставил контактов для связи с ООО «Степанов». Производитель мясной продукции опубликовал свой ответ также и в соцсети под негативным постом потребителя. Ранее житель Кургана пожаловался, что в одной из торговых сетей ему продали холодец с мухой внутри. Об этом горожанин написал в соцсети, прикрепив к посту фото с мухой в холодце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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