В Кургане производитель холодца опроверг наличие мухи в продукции

Курганский производитель мясной продукции ООО «Степанов» опроверг наличие мухи в холодце «Домашний». Фото, размещенное потребителем в соцсети, вызывает сомнения у специалистов предприятия. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела контроля качества продукции в ответе на редакционный запрос.
«ООО „Степанов“ ставит под сомнение факт наличия мухи в холодце „Домашний“, поскольку фотография мухи сделана на руке потребителя, а не в продукте. Фотографии наличия мухи в холодце, находящемся в банке не представлено», — написано в ответе.
Уточняется, что на фото, размещенном в соцсети видно — холодец в банке имеет плотную консистенцию. А вот на руке потребителя консистенция продукта более мягкая и подтаявшая.
По информации производителя холодца, потребитель не оставил контактов для связи с ООО «Степанов». Производитель мясной продукции опубликовал свой ответ также и в соцсети под негативным постом потребителя.
Ранее житель Кургана пожаловался, что в одной из торговых сетей ему продали холодец с мухой внутри. Об этом горожанин написал в соцсети, прикрепив к посту фото с мухой в холодце.
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