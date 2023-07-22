22 июля 2023

Столичная прокуратура показала место прорыва кипятка в ТЦ «Времена года». Видео

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Административные здания. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области, прокуратура тюмени
Прокуратура Москвы опубликовало видео с примерным местом прорыва кипятка в ТЦ «Времена года» Фото:

Столичная прокуратура показала примерное место прорыва кипятка в ТЦ «Времена года» в Москве. На кадрах видно, что труба с вылетевшей заглушкой расположена в подсобном помещении.

«Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ», — говорится в опубликованном сообщении надзорного органа в telegram-канале. На видео показано, что труба расположена в подсобном помещении, где хранятся контейнеры.

22 июля в ТЦ «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячим водоснабжением. В результате происшествия четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли. URA.RU приводит главную информацию о случившемся.

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Столичная прокуратура показала примерное место прорыва кипятка в ТЦ «Времена года» в Москве. На кадрах видно, что труба с вылетевшей заглушкой расположена в подсобном помещении. «Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ», — говорится в опубликованном сообщении надзорного органа в telegram-канале. На видео показано, что труба расположена в подсобном помещении, где хранятся контейнеры. 22 июля в ТЦ «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячим водоснабжением. В результате происшествия четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли. URA.RU приводит главную информацию о случившемся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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