Столичная прокуратура показала место прорыва кипятка в ТЦ «Времена года». Видео

23 июля 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Прокуратура Москвы опубликовало видео с примерным местом прорыва кипятка в ТЦ «Времена года» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Столичная прокуратура показала примерное место прорыва кипятка в ТЦ «Времена года» в Москве. На кадрах видно, что труба с вылетевшей заглушкой расположена в подсобном помещении. «Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ», — говорится в опубликованном сообщении надзорного органа в telegram-канале. На видео показано, что труба расположена в подсобном помещении, где хранятся контейнеры. 22 июля в ТЦ «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячим водоснабжением. В результате происшествия четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли. URA.RU приводит главную информацию о случившемся.

Столичная прокуратура показала примерное место прорыва кипятка в ТЦ «Времена года» в Москве. На кадрах видно, что труба с вылетевшей заглушкой расположена в подсобном помещении. «Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ», — говорится в опубликованном сообщении надзорного органа в telegram-канале. На видео показано, что труба расположена в подсобном помещении, где хранятся контейнеры. 22 июля в ТЦ «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячим водоснабжением. В результате происшествия четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли. URA.RU приводит главную информацию о случившемся.