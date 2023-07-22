22 июля 2023
21 июля 2023

В Кургане украсят подсветкой здание поликлиники, на котором находили трещины

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
В Кургане украсят подсветкой фасад поликлиники, где раньше были трещины Фото:

Мэрия Кургана ищет подрядчика для монтажа архитектурной подсветки на здании по улице Гоголя, 42. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. Здание, в котором находится поликлиника, ранее имело трещины на фасаде.

«Устройство архитектурной подсветки фасада здания в Кургане по улице Гоголя, № 42. Начальная цена контракта — 1 миллион 500 тысяч рублей», — написано в документации закупки.

Уточняется, что подрядчик должен завершить монтаж архитектурной подсветки до 31 августа. Финансирование работ осуществляется из бюджета Кургана.

Ранее сообщалось, что Курганская областная больница №2 закупала светодиодные гирлянды на сотни тысяч рублей для украшения фасада. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. При этом, пациенты лечебного учреждения размещали фото с видом больничных палат, требующих ремонта в городских пабликах.

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Мэрия Кургана ищет подрядчика для монтажа архитектурной подсветки на здании по улице Гоголя, 42. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. Здание, в котором находится поликлиника, ранее имело трещины на фасаде. «Устройство архитектурной подсветки фасада здания в Кургане по улице Гоголя, № 42. Начальная цена контракта — 1 миллион 500 тысяч рублей», — написано в документации закупки. Уточняется, что подрядчик должен завершить монтаж архитектурной подсветки до 31 августа. Финансирование работ осуществляется из бюджета Кургана. Ранее сообщалось, что Курганская областная больница №2 закупала светодиодные гирлянды на сотни тысяч рублей для украшения фасада. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. При этом, пациенты лечебного учреждения размещали фото с видом больничных палат, требующих ремонта в городских пабликах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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