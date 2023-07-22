В Кургане украсят подсветкой здание поликлиники, на котором находили трещины

23 июля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

В Кургане украсят подсветкой фасад поликлиники, где раньше были трещины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана ищет подрядчика для монтажа архитектурной подсветки на здании по улице Гоголя, 42. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. Здание, в котором находится поликлиника, ранее имело трещины на фасаде. «Устройство архитектурной подсветки фасада здания в Кургане по улице Гоголя, № 42. Начальная цена контракта — 1 миллион 500 тысяч рублей», — написано в документации закупки. Уточняется, что подрядчик должен завершить монтаж архитектурной подсветки до 31 августа. Финансирование работ осуществляется из бюджета Кургана. Ранее сообщалось, что Курганская областная больница №2 закупала светодиодные гирлянды на сотни тысяч рублей для украшения фасада. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. При этом, пациенты лечебного учреждения размещали фото с видом больничных палат, требующих ремонта в городских пабликах.

Мэрия Кургана ищет подрядчика для монтажа архитектурной подсветки на здании по улице Гоголя, 42. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. Здание, в котором находится поликлиника, ранее имело трещины на фасаде. «Устройство архитектурной подсветки фасада здания в Кургане по улице Гоголя, № 42. Начальная цена контракта — 1 миллион 500 тысяч рублей», — написано в документации закупки. Уточняется, что подрядчик должен завершить монтаж архитектурной подсветки до 31 августа. Финансирование работ осуществляется из бюджета Кургана. Ранее сообщалось, что Курганская областная больница №2 закупала светодиодные гирлянды на сотни тысяч рублей для украшения фасада. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. При этом, пациенты лечебного учреждения размещали фото с видом больничных палат, требующих ремонта в городских пабликах.