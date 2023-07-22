По поручению губернатора Моора в регионе построят многофункциональную спортплощадку

На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, сдавать нормы ГТО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора больше двух миллионов рублей потратят из бюджета Голышмановского округа на строительство многофункциональной спортплощадки. Об этом сообщили журналисты.

«По поручению Александра Моора потратят более двух миллионов на строительство спортивной площадки. Ее сейчас строят на территории Голышмановской сельской школы. Здесь живут около 1300 жителей, из них чуть больше 200 детей до 18 лет, в том числе кадеты. У населения есть тяга к спорту и активному отдыху. Большую часть работы на стройплощадке подрядчик уже выполнил: подготовили основание под спортплощадку из щебня и песка, залили его бетоном. Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца августа», — пишет издание «МегаТюмень».

По их словам, общая площадь всей территории около 350 квадратных метров. На сегодня уже выполнили работы на 70 процентов. Осталось дождаться инвентарь. Власти заказали в компании Московской области щиты с баскетбольными кольцами, волейбольные стойки и ворота для футбола. Это будет уже третья многофункциональная площадка в селах.

Ранее URA.RU писало, что Александр Моор приехал с рабочей поездкой в Тобольский район, чтобы посмотреть за ходом строительства школы в деревне Овсянникова. Ее открытие было запланировано на конец этого года.