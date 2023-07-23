23 июля 2023
22 июля 2023

Тюменка, ударившая чужого ребенка, отработает свое преступление

УМВД Тюменской области: тюменке, ударившей чужого ребенка, назначены обязательные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над учительницей физкультуры. Челябинск, суд над наркоторговкой, женщина преступник
Женщину наказали обязательными работами за нападение на ребенка (архивное фото) Фото:

К 100 часам обязательных работ приговорили жительницу Тюмени, которая ударила чужого ребенка у лифта в многоквартирном доме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

«Женщина привлечена к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ „Побои“. Суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД.

Как ранее сообщали СМИ, преступление тюменки попало на камеры видеонаблюдения в подъезде. На записи видно, как женщина отвесила пощечину ребенку, который ожидал лифт.

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К 100 часам обязательных работ приговорили жительницу Тюмени, которая ударила чужого ребенка у лифта в многоквартирном доме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «Женщина привлечена к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ „Побои“. Суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД. Как ранее сообщали СМИ, преступление тюменки попало на камеры видеонаблюдения в подъезде. На записи видно, как женщина отвесила пощечину ребенку, который ожидал лифт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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