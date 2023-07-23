Тюменка, ударившая чужого ребенка, отработает свое преступление

Женщину наказали обязательными работами за нападение на ребенка (архивное фото)
К 100 часам обязательных работ приговорили жительницу Тюмени, которая ударила чужого ребенка у лифта в многоквартирном доме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.
«Женщина привлечена к ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ „Побои“. Суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД.
Как ранее сообщали СМИ, преступление тюменки попало на камеры видеонаблюдения в подъезде. На записи видно, как женщина отвесила пощечину ребенку, который ожидал лифт.
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