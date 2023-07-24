Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

В Тюмени с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной стала погода, при которой вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе.
«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. В период с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков.
Подобная ситуация грозит проблемами со здоровьем гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, а также аллергикам. Чтобы не ухудшать свое самочувствие им рекомендовано не находиться на улице и не открывать окна в жилье.
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