Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

Метеорологи объявили в Тюмени первую степень опасности из-за загрязненного воздуха

24 июля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Тюменцам с проблемами с дыханием рекомендуют воздержаться от нахождения на открытом воздухе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной стала погода, при которой вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе. «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. В период с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков. Подобная ситуация грозит проблемами со здоровьем гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, а также аллергикам. Чтобы не ухудшать свое самочувствие им рекомендовано не находиться на улице и не открывать окна в жилье.

В Тюмени с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной стала погода, при которой вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе. «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. В период с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков. Подобная ситуация грозит проблемами со здоровьем гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, а также аллергикам. Чтобы не ухудшать свое самочувствие им рекомендовано не находиться на улице и не открывать окна в жилье.