Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

Метеорологи объявили в Тюмени первую степень опасности из-за загрязненного воздуха
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Тюменцам с проблемами с дыханием рекомендуют воздержаться от нахождения на открытом воздухе Фото:

В Тюмени с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной стала погода, при которой вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе.

«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. В период с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков.

Подобная ситуация грозит проблемами со здоровьем гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, а также аллергикам. Чтобы не ухудшать свое самочувствие им рекомендовано не находиться на улице и не открывать окна в жилье.

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В Тюмени с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной стала погода, при которой вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе. «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе Тюмени. В период с 21:00 24 июля по 09:00 25 июля объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков. Подобная ситуация грозит проблемами со здоровьем гражданам, имеющим заболевания дыхательной системы, а также аллергикам. Чтобы не ухудшать свое самочувствие им рекомендовано не находиться на улице и не открывать окна в жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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