Курганцам раскрыли опасность пищевых отравлений из-за бактерий

Курганцев предупредили, что опасные продукты могут быть неотличимы от качественных

Курганцев предупредили об опасности пищевых отравлений Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В случае пищевого отравления из-за наличия бактерии стафилококка в пище, у человека может наблюдаться тошнота, рвота и диарея. Заразиться можно, употребляя продукты, которые внешне неотличимы от доброкачественных. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Курганской области.

«Для стафилококкового пищевого отравления характерен короткий инкубационный период, как правило, до 12 часов и кратковременное течение заболевания (36-48 часов — длительность действия энтеротоксин в организме). Минимальная доза энтеротоксина, способная вызывать пищевое отравление — всего 100 нг, поэтому его сравнивают с биологическим оружием», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что случаи заболевания чаще всего бывают из-за употребления продуктов, которые долго хранились без холода. По данным ведомства, опасность заболеть выше летом, когда нарушаются условия хранения молока, молочных продуктов, мясных, рыбных и овощных блюд, а также тортов и пирожных. Жаркая погода способствует размножению опасных бактерий и накоплению их токсинов в пище.

Чтобы жителям Курганской области защититься от стафилококкового пищевого отравления, необходимо при покупке продуктов обращать внимание на сроки годности товара, хранить продукты в соответствии с температурным режимом, готовить и заправлять салаты непосредственно перед употреблением. Также важно соблюдать все правила личной гигиены.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Курганской области предупредили жителей региона, что при заражении энтеровирусной инфекцией у человека может наблюдаться ангина, высыпание на коже и расстройство пищеварения. При этом, у заболевшего может повыситься температура, появиться насморк и мышечные боли. Вакцин от таких инфекций не существует.