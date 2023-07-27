В центре Тюмени прошло официальное взвешивание спортсменов турнира RCC 16

Все бойцы уложились в лимиты весовой категории Фото: организаторы турнира RCC 16

В центре Тюмени состоялась процедура официального взвешивания спортсменов перед завтрашним турниром RCC 16. Хедлайнерами шоу станут звезда ММА Алексей Кунченко и дагестанский боец Шамиль Мусаев. Об этом URA.RU рассказали организаторы турнира RCC 16.

«Завтра в Тюмени состоится турнир RCC 16. Сегодня все участники шоу прошли обязательное взвешивание и встретились лицом к лицу. Мероприятие состоялось на Цветном бульваре», — сообщили организаторы. Уточняется, что все бойцы уложились в лимиты весовой категории. Однако вес Шамиля Мусаева оказался немного выше, чем у Алексей Кунченко.

Ранее сообщалось, что международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC пройдет в Тюмени 17:00 28 июля в спортивном комплексе «Центральный». Зрителей ожидают 13 поединков. Главным событием шоу станет встреча в октагоне Алексея Кунченко и Шамиля Мусаева.

Фото: организатора турнира RCC 16

Фото: организаторы турнира RCC 16

Фото: организаторы турнира RCC 16

Фото: организаторы турнира RCC 16

Фото: организаторы турнира RCC 16

Фото: организаторы турнира RCC 16