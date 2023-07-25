25 июля 2023

В Исетском районе построят 19 современных котельных

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики модернизируют сети теплоснабжения
Энергетики модернизируют сети теплоснабжения Фото:

В Исетском районе Тюменской области построят 19 новых котельных, центр диспетчеризации и модернизируют сети теплоснабжения. На это затратят 1,1 млрд рублей. Концессионное соглашение заключили правительство области и «Тюменский коммунальный сервис» (ТКС).

«Системный подход тюменского правительства и губернатора Александра Моора к развитию и обновлению системы ЖКХ в регионе показал первые результаты в Ярковском районе. В 2020 году для модернизации теплосетей, изношенных на 80%, также была подписана концессия. Это стало оптимальным решением, чтобы оперативно наладить качественное и надежное теплоснабжение в населенных пунктах: уже построено 16 котельных и более 6 км теплосетей; все удаленные от райцентра поселения обзавелись новыми котельными. С 2024 года масштабные работы пройдут в Исетском районе области», — рассказал URA.RU директор ТКС Станислав Опарин.

По итогам реализации масштабной инвестпрограммы, в районе появятся 19 блочно-модульных газовых котельных, оснащенных современным оборудованием, одна котельная будет полностью реконструирована. Везде будет автоматизирована передача данных о потребляемых ресурсах, режимах работы оборудования и нештатных ситуациях. Также в районе реконструируют 18 километров теплосетей и построят более километра новых.

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В Исетском районе Тюменской области построят 19 новых котельных, центр диспетчеризации и модернизируют сети теплоснабжения. На это затратят 1,1 млрд рублей. Концессионное соглашение заключили правительство области и «Тюменский коммунальный сервис» (ТКС). «Системный подход тюменского правительства и губернатора Александра Моора к развитию и обновлению системы ЖКХ в регионе показал первые результаты в Ярковском районе. В 2020 году для модернизации теплосетей, изношенных на 80%, также была подписана концессия. Это стало оптимальным решением, чтобы оперативно наладить качественное и надежное теплоснабжение в населенных пунктах: уже построено 16 котельных и более 6 км теплосетей; все удаленные от райцентра поселения обзавелись новыми котельными. С 2024 года масштабные работы пройдут в Исетском районе области», — рассказал URA.RU директор ТКС Станислав Опарин. По итогам реализации масштабной инвестпрограммы, в районе появятся 19 блочно-модульных газовых котельных, оснащенных современным оборудованием, одна котельная будет полностью реконструирована. Везде будет автоматизирована передача данных о потребляемых ресурсах, режимах работы оборудования и нештатных ситуациях. Также в районе реконструируют 18 километров теплосетей и построят более километра новых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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