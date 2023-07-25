В Исетском районе построят 19 современных котельных

26 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Энергетики модернизируют сети теплоснабжения Фото: пресс-служба ТКС В Исетском районе Тюменской области построят 19 новых котельных, центр диспетчеризации и модернизируют сети теплоснабжения. На это затратят 1,1 млрд рублей. Концессионное соглашение заключили правительство области и «Тюменский коммунальный сервис» (ТКС). «Системный подход тюменского правительства и губернатора Александра Моора к развитию и обновлению системы ЖКХ в регионе показал первые результаты в Ярковском районе. В 2020 году для модернизации теплосетей, изношенных на 80%, также была подписана концессия. Это стало оптимальным решением, чтобы оперативно наладить качественное и надежное теплоснабжение в населенных пунктах: уже построено 16 котельных и более 6 км теплосетей; все удаленные от райцентра поселения обзавелись новыми котельными. С 2024 года масштабные работы пройдут в Исетском районе области», — рассказал URA.RU директор ТКС Станислав Опарин. По итогам реализации масштабной инвестпрограммы, в районе появятся 19 блочно-модульных газовых котельных, оснащенных современным оборудованием, одна котельная будет полностью реконструирована. Везде будет автоматизирована передача данных о потребляемых ресурсах, режимах работы оборудования и нештатных ситуациях. Также в районе реконструируют 18 километров теплосетей и построят более километра новых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Исетском районе Тюменской области построят 19 новых котельных, центр диспетчеризации и модернизируют сети теплоснабжения. На это затратят 1,1 млрд рублей. Концессионное соглашение заключили правительство области и «Тюменский коммунальный сервис» (ТКС). «Системный подход тюменского правительства и губернатора Александра Моора к развитию и обновлению системы ЖКХ в регионе показал первые результаты в Ярковском районе. В 2020 году для модернизации теплосетей, изношенных на 80%, также была подписана концессия. Это стало оптимальным решением, чтобы оперативно наладить качественное и надежное теплоснабжение в населенных пунктах: уже построено 16 котельных и более 6 км теплосетей; все удаленные от райцентра поселения обзавелись новыми котельными. С 2024 года масштабные работы пройдут в Исетском районе области», — рассказал URA.RU директор ТКС Станислав Опарин. По итогам реализации масштабной инвестпрограммы, в районе появятся 19 блочно-модульных газовых котельных, оснащенных современным оборудованием, одна котельная будет полностью реконструирована. Везде будет автоматизирована передача данных о потребляемых ресурсах, режимах работы оборудования и нештатных ситуациях. Также в районе реконструируют 18 километров теплосетей и построят более километра новых.