В Новом Уренгое стоящий на парковке автомобиль внезапно ушел под землю
В Новом Уренгое припаркованная иномарка, провалилась во внезапно образовавшуюся дыру в асфальте. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.
«Чья? Спасайте», — написал автор поста, размещенного в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, размещенных под постом, видно, что автомобиль был припаркован и асфальт под ней провалился внезапно.
В комментариях пользователи сообщают, что происшествие произошло на улице Юбилейная. Большинство комментаторов оставили под постом удивленную реакцию.
В Новом Уренгое автомобиль провалился в дыру в асфальте
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