На парковке в Новом Уренгое под автомобилем внезапно провалился асфальт. Фото

26 июля 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое стоящий на парковке автомобиль внезапно ушел под землю Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Новом Уренгое припаркованная иномарка, провалилась во внезапно образовавшуюся дыру в асфальте. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. «Чья? Спасайте», — написал автор поста, размещенного в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, размещенных под постом, видно, что автомобиль был припаркован и асфальт под ней провалился внезапно. В комментариях пользователи сообщают, что происшествие произошло на улице Юбилейная. Большинство комментаторов оставили под постом удивленную реакцию. В Новом Уренгое автомобиль провалился в дыру в асфальте Фото: группа «ЧП ДТП Новый Уренгой», Вк — https://vk.com/wall-75666168_427740?w=wall-75666168_427740 Фото: группа «ЧП ДТП Новый Уренгой», Вк — https://vk.com/wall-75666168_427740?w=wall-75666168_427740

В Новом Уренгое припаркованная иномарка, провалилась во внезапно образовавшуюся дыру в асфальте. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. «Чья? Спасайте», — написал автор поста, размещенного в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, размещенных под постом, видно, что автомобиль был припаркован и асфальт под ней провалился внезапно. В комментариях пользователи сообщают, что происшествие произошло на улице Юбилейная. Большинство комментаторов оставили под постом удивленную реакцию.