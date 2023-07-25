25 июля 2023

На парковке в Новом Уренгое под автомобилем внезапно провалился асфальт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое стоящий на парковке автомобиль внезапно ушел под землю Фото:

В Новом Уренгое припаркованная иномарка, провалилась во внезапно образовавшуюся дыру в асфальте. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.

«Чья? Спасайте», — написал автор поста, размещенного в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, размещенных под постом, видно, что автомобиль был припаркован и асфальт под ней провалился внезапно.

В комментариях пользователи сообщают, что происшествие произошло на улице Юбилейная. Большинство комментаторов оставили под постом удивленную реакцию.

В Новом Уренгое автомобиль провалился в дыру в асфальте
В Новом Уренгое автомобиль провалился в дыру в асфальте
Фото:
Фото:

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В Новом Уренгое припаркованная иномарка, провалилась во внезапно образовавшуюся дыру в асфальте. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. «Чья? Спасайте», — написал автор поста, размещенного в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, размещенных под постом, видно, что автомобиль был припаркован и асфальт под ней провалился внезапно. В комментариях пользователи сообщают, что происшествие произошло на улице Юбилейная. Большинство комментаторов оставили под постом удивленную реакцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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