25 июля 2023

В Салехард торжественно доставили мощи Георгия Победоносца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца в Храме на крови. Екатеринбург, икона георгия победоносца, мощи георгия победоносца
В Салехард доставили мощи Георгия Победоносца Фото:

В Петропавловский собор Салехарда торжественно доставили мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православной традиции покровителем небесного воинства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На Ямал впервые доставлены мощи святого Георгия Победоносца, сейчас православные священнослужители во главе с архиепископом Салехардским и Новоуренгойским Николаем сопровождают раку с мощами в храм Петра и Павла. На церемонии присутствуют священнослужители, представители администрации, члены общественных объединений, православные верующие», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

На видео, снятым корреспондентом видно, что общественный порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и волонтеры Юнармии. Присутствует мэр Салехарда Алексей Титовский и другие официальные лица.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехард из Норильска в ЯНАО впервые привезут мощи святого Георгия Победоносца. Для безопасности верующих во время пребывания православной святыни будут перекрыты некоторые автодороги.

Сотни верующих пришли на богослужение
Сотни верующих пришли на богослужение
Фото:

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В Петропавловский собор Салехарда торжественно доставили мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православной традиции покровителем небесного воинства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На Ямал впервые доставлены мощи святого Георгия Победоносца, сейчас православные священнослужители во главе с архиепископом Салехардским и Новоуренгойским Николаем сопровождают раку с мощами в храм Петра и Павла. На церемонии присутствуют священнослужители, представители администрации, члены общественных объединений, православные верующие», — передает корреспондент URA.RU с места событий. На видео, снятым корреспондентом видно, что общественный порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и волонтеры Юнармии. Присутствует мэр Салехарда Алексей Титовский и другие официальные лица. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехард из Норильска в ЯНАО впервые привезут мощи святого Георгия Победоносца. Для безопасности верующих во время пребывания православной святыни будут перекрыты некоторые автодороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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