В Салехард торжественно доставили мощи Георгия Победоносца. Видео

26 июля 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

В Салехард доставили мощи Георгия Победоносца Фото: Московец Илья © URA.RU В Петропавловский собор Салехарда торжественно доставили мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православной традиции покровителем небесного воинства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На Ямал впервые доставлены мощи святого Георгия Победоносца, сейчас православные священнослужители во главе с архиепископом Салехардским и Новоуренгойским Николаем сопровождают раку с мощами в храм Петра и Павла. На церемонии присутствуют священнослужители, представители администрации, члены общественных объединений, православные верующие», — передает корреспондент URA.RU с места событий. На видео, снятым корреспондентом видно, что общественный порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и волонтеры Юнармии. Присутствует мэр Салехарда Алексей Титовский и другие официальные лица. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехард из Норильска в ЯНАО впервые привезут мощи святого Георгия Победоносца. Для безопасности верующих во время пребывания православной святыни будут перекрыты некоторые автодороги. Сотни верующих пришли на богослужение Фото: URA.RU

В Петропавловский собор Салехарда торжественно доставили мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православной традиции покровителем небесного воинства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На Ямал впервые доставлены мощи святого Георгия Победоносца, сейчас православные священнослужители во главе с архиепископом Салехардским и Новоуренгойским Николаем сопровождают раку с мощами в храм Петра и Павла. На церемонии присутствуют священнослужители, представители администрации, члены общественных объединений, православные верующие», — передает корреспондент URA.RU с места событий. На видео, снятым корреспондентом видно, что общественный порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и волонтеры Юнармии. Присутствует мэр Салехарда Алексей Титовский и другие официальные лица. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехард из Норильска в ЯНАО впервые привезут мощи святого Георгия Победоносца. Для безопасности верующих во время пребывания православной святыни будут перекрыты некоторые автодороги.