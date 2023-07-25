В Петропавловский собор Салехарда торжественно доставили мощи святого Георгия Победоносца, считающегося в православной традиции покровителем небесного воинства. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«На Ямал впервые доставлены мощи святого Георгия Победоносца, сейчас православные священнослужители во главе с архиепископом Салехардским и Новоуренгойским Николаем сопровождают раку с мощами в храм Петра и Павла. На церемонии присутствуют священнослужители, представители администрации, члены общественных объединений, православные верующие», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
На видео, снятым корреспондентом видно, что общественный порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и волонтеры Юнармии. Присутствует мэр Салехарда Алексей Титовский и другие официальные лица.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехард из Норильска в ЯНАО впервые привезут мощи святого Георгия Победоносца. Для безопасности верующих во время пребывания православной святыни будут перекрыты некоторые автодороги.
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