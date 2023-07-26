Мэрия Кургана не может найти подрядчиков для ремонта дорог на сотни миллионов рублей

Власти ищут компании для ремонта девяти участков дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители мэрии Кургана пытаются в третий раз найти подрядчиков для ремонта дорог, общая стоимость которого — 270 млн рублей. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале.

«Администрация города сообщает, что уже третий раз выводит на торги ремонт девять участков городских дорог с общим объемом финансирования порядка 270 млн рублей. Ситуация объяснима, объекты работ в Кургане по всем ключевым направлениям растут постоянно. В десятки и десятки раз», — написал Шумков.

При этом он отметил, что такой ситуации нельзя допускать. Губернатор добавил, что власти региона попросят представителей мэрии ускорить этот процесс, чтобы успеть до конца сезона.

Ранее стало известно, что бюджет дорожных фондов Кургана за пять месяцев был исполнен примерно на 15% от годового плана. Из запланированных 2,6 млрд рублей было израсходовано только 405,6 млн рублей.