26 июля 2023

Мэрия Кургана не может найти подрядчиков для ремонта дорог на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган , укладка асфальта, щебень, ремонт дороги, ремонт, улица колия мяготина
Власти ищут компании для ремонта девяти участков дорог Фото:

Представители мэрии Кургана пытаются в третий раз найти подрядчиков для ремонта дорог, общая стоимость которого — 270 млн рублей. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале.

«Администрация города сообщает, что уже третий раз выводит на торги ремонт девять участков городских дорог с общим объемом финансирования порядка 270 млн рублей. Ситуация объяснима, объекты работ в Кургане по всем ключевым направлениям растут постоянно. В десятки и десятки раз», — написал Шумков.

При этом он отметил, что такой ситуации нельзя допускать. Губернатор добавил, что власти региона попросят представителей мэрии ускорить этот процесс, чтобы успеть до конца сезона.

Ранее стало известно, что бюджет дорожных фондов Кургана за пять месяцев был исполнен примерно на 15% от годового плана. Из запланированных 2,6 млрд рублей было израсходовано только 405,6 млн рублей.

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Представители мэрии Кургана пытаются в третий раз найти подрядчиков для ремонта дорог, общая стоимость которого — 270 млн рублей. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Администрация города сообщает, что уже третий раз выводит на торги ремонт девять участков городских дорог с общим объемом финансирования порядка 270 млн рублей. Ситуация объяснима, объекты работ в Кургане по всем ключевым направлениям растут постоянно. В десятки и десятки раз», — написал Шумков. При этом он отметил, что такой ситуации нельзя допускать. Губернатор добавил, что власти региона попросят представителей мэрии ускорить этот процесс, чтобы успеть до конца сезона. Ранее стало известно, что бюджет дорожных фондов Кургана за пять месяцев был исполнен примерно на 15% от годового плана. Из запланированных 2,6 млрд рублей было израсходовано только 405,6 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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