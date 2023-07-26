26 июля 2023

Чиновники мэрии Кургана не успевают расходовать бюджет на ремонт дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр ул Куйбышева. Курган, ремонт труб, грязь на дороге, депутаты
За пять месяцев бюджетные средства на ремонт дорог были освоены лишь на 15% Фото:

Бюджет дорожных фондов Кургана за пять месяцев был исполнен примерно на 15% от годового плана. Чиновники могут не успеть израсходовать бюджетные средства, запланированные на ремонт дорог на 2023 год. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на сайте мэрии Кургана.

«Расходы бюджета дорожных фондов на 1 июня 2023 исполнены на 405,6 миллионов рублей от общей плановой суммы 2,612 млрд рублей», — указано в статистических данных департамента. Основную часть составили расходы на содержание автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них — около 319 млн.

Редакция URA.RU запросила в пресс-службе мэрии Кургана комментарий о том, как проходит кампания по ремонту дорог. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в 2023 году на строительство и ремонт дорог выделят на три миллиарда рублей меньше, чем в 2022. Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что в Кургане очень большое количество ремонтных объектов. В частности, были запланированы крупные ремонты двух мостов: Чеховского и по ул. Бурова-Петрова, а также дороги по улице Коли Мяготина.

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Бюджет дорожных фондов Кургана за пять месяцев был исполнен примерно на 15% от годового плана. Чиновники могут не успеть израсходовать бюджетные средства, запланированные на ремонт дорог на 2023 год. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на сайте мэрии Кургана. «Расходы бюджета дорожных фондов на 1 июня 2023 исполнены на 405,6 миллионов рублей от общей плановой суммы 2,612 млрд рублей», — указано в статистических данных департамента. Основную часть составили расходы на содержание автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них — около 319 млн. Редакция URA.RU запросила в пресс-службе мэрии Кургана комментарий о том, как проходит кампания по ремонту дорог. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в 2023 году на строительство и ремонт дорог выделят на три миллиарда рублей меньше, чем в 2022. Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что в Кургане очень большое количество ремонтных объектов. В частности, были запланированы крупные ремонты двух мостов: Чеховского и по ул. Бурова-Петрова, а также дороги по улице Коли Мяготина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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