В Юлдусе жители, потерявшие жилье в пожаре, встретятся с министром Куренковым Фото: Екатерина Сычкова

Жители сгоревшего поселка Юлдус в Шадринском районе ждут встречи с главой МЧС Александром Куренковым. Они хотят рассказать о проблемах, с которыми столкнулись. В зал сельского клуба на встречу смогут попасть не все желающие, передает корреспондент URA.RU.

«За все сгоревшее имущество мне дали сертификат на 500 тысяч рублей. Объясняют это тем, что у меня есть комната в Тюмени 13 кв. метров. Хотя в постановлении написано, что на одного человека положено 18 кв. метров. Нас проживало трое, пусть бы 13 метров вычли, но на 41 кв. метр можно было дать сертификат. Единственное спасение в том, что Татарстан обещал моей семье построить дом на 33 кв. метра. Вот это утешает», — рассказал погорелец Владимир Минигареев.

Погорельцы также жаловались на бумажную волокиту. Некоторые жители села, пришедшие к клубу, рассказали, что не смогут попасть на встречу с министром, так как их не пригласили.

URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетел в сгоревшее курганское село Юлдус. Предполагается, что министр встретится с жителями села. Одной из вероятных тем для обсуждения может стать застройка села. Ранее село неоднократно посещал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Юлдус практически полностью сгорел от масштабного пожара 7 мая, в поселке уцелела одна улица.