Глава МЧС России Куренков вручил ключи от пяти новых автоцистерн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава МЧС России Александр Куренков передал новую пожарную технику курганскому управлению ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале информационного агентства ТАСС.

«Глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым передали новую технику пожарно-спасательным частям региона. В ближайшее время она будет включена в расчеты гарнизона», — указано в посте канала. Сообщается, что курганскому управлению МЧС передали ключи от пяти автоцистерн.

Как написал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков, региональные власти планируют приобрести еще 28 пожарных машин. Глава области отмечает, что после покупки их передадут на муниципальные посты.

Ранее URA.RU писало, что курганские погорельцы из села Юлдус попросили у министра МЧС новую пожарную машину. Губернатор Шумков заявил, что машину для населенного пункта предоставят региональные власти.