Министр Куренков передал курганскому МЧС новую технику. Видео

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , куренков александр
Глава МЧС России Куренков вручил ключи от пяти новых автоцистерн Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков передал новую пожарную технику курганскому управлению ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале информационного агентства ТАСС.

«Глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым передали новую технику пожарно-спасательным частям региона. В ближайшее время она будет включена в расчеты гарнизона», — указано в посте канала. Сообщается, что курганскому управлению МЧС передали ключи от пяти автоцистерн.

Как написал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков, региональные власти планируют приобрести еще 28 пожарных машин. Глава области отмечает, что после покупки их передадут на муниципальные посты.

Ранее URA.RU писало, что курганские погорельцы из села Юлдус попросили у министра МЧС новую пожарную машину. Губернатор Шумков заявил, что машину для населенного пункта предоставят региональные власти.

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Глава МЧС России Александр Куренков передал новую пожарную технику курганскому управлению ведомства. Об этом сообщается в telegram-канале информационного агентства ТАСС. «Глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым передали новую технику пожарно-спасательным частям региона. В ближайшее время она будет включена в расчеты гарнизона», — указано в посте канала. Сообщается, что курганскому управлению МЧС передали ключи от пяти автоцистерн. Как написал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков, региональные власти планируют приобрести еще 28 пожарных машин. Глава области отмечает, что после покупки их передадут на муниципальные посты. Ранее URA.RU писало, что курганские погорельцы из села Юлдус попросили у министра МЧС новую пожарную машину. Губернатор Шумков заявил, что машину для населенного пункта предоставят региональные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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