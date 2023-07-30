30 июля 2023

Тюменские депутаты проголосовали за новую льготу для участников СВО

Тюменская облдума приняла закон выделении земли участникам спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , отправка в армию, проводы в армию, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Воспользоваться льготой смогут военные и их семьи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатные земельные участки в Тюменской области. Такое решение 31 июля приняли депутаты регионального парламента на внеочередном заседании областной думы, которое транслировалось онлайн.

«Внести изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», — говорится в решении депутатов. Теперь правом на земельные участки смогут воспользоваться:

  • военнослужащие (участники СВО);
  • лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ;
  • лица проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции;
  • удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий;
  • члены семьи участника специальной военной операции, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного им в ходе участия в СВО.

Ранее URA.RU писало, что законопроект был внесен в областную думу по инициативе губернатора Александра Моора. Документ был принят депутатами единогласно.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатные земельные участки в Тюменской области. Такое решение 31 июля приняли депутаты регионального парламента на внеочередном заседании областной думы, которое транслировалось онлайн. «Внести изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», — говорится в решении депутатов. Теперь правом на земельные участки смогут воспользоваться: Ранее URA.RU писало, что законопроект был внесен в областную думу по инициативе губернатора Александра Моора. Документ был принят депутатами единогласно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...