Тюменские депутаты проголосовали за новую льготу для участников СВО

Тюменская облдума приняла закон выделении земли участникам спецоперации

31 июля 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Воспользоваться льготой смогут военные и их семьи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатные земельные участки в Тюменской области. Такое решение 31 июля приняли депутаты регионального парламента на внеочередном заседании областной думы, которое транслировалось онлайн. «Внести изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», — говорится в решении депутатов. Теперь правом на земельные участки смогут воспользоваться: военнослужащие (участники СВО);

лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ;

лица проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции;

удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий;

члены семьи участника специальной военной операции, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного им в ходе участия в СВО. Ранее URA.RU писало, что законопроект был внесен в областную думу по инициативе губернатора Александра Моора. Документ был принят депутатами единогласно.

Участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатные земельные участки в Тюменской области. Такое решение 31 июля приняли депутаты регионального парламента на внеочередном заседании областной думы, которое транслировалось онлайн. «Внести изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», — говорится в решении депутатов. Теперь правом на земельные участки смогут воспользоваться: Ранее URA.RU писало, что законопроект был внесен в областную думу по инициативе губернатора Александра Моора. Документ был принят депутатами единогласно.