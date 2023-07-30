Тюменские депутаты проголосовали за новую льготу для участников СВО

Воспользоваться льготой смогут военные и их семьи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатные земельные участки в Тюменской области. Такое решение 31 июля приняли депутаты регионального парламента на внеочередном заседании областной думы, которое транслировалось онлайн.
«Внести изменения в региональный закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», — говорится в решении депутатов. Теперь правом на земельные участки смогут воспользоваться:
- военнослужащие (участники СВО);
- лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ;
- лица проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции;
- удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий;
- члены семьи участника специальной военной операции, погибшего (умершего) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного им в ходе участия в СВО.
Ранее URA.RU писало, что законопроект был внесен в областную думу по инициативе губернатора Александра Моора. Документ был принят депутатами единогласно.
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