Курганцы с детьми не могут оформить быстрые сделки с квартирами из-за отпусков чиновников

Чиновники из курганского отдела опеки тормозят сделки с недвижимостью

01 августа 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Курганцы не могут решить вопросы имущественных прав детей из-за работы отдела опеки и МФЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Кургана не могут решить вопросы оформления документов, имущественных прав несовершеннолетних из-за больших очередей в отделе опеки и попечительства и в МФЦ. Об этом в редакцию URA.RU сообщила жительница Кургана. «Наблюдаю картину с многочисленными очередями в кабинеты, которые занимаются оформлением документооборота, связанного с детьми. Сотрудники МФЦ прямо на входе отправляют в другие места приема, регистрации и выдачи документов, но в них ситуация аналогичная. Оформить документы в самом отделе опеки невозможно, так как на консультации не попасть», — говорится в сообщении. По данному направлению в структуре мэрии Кургана работают всего два специалиста, один из которых отсутствует. В Курганском отделе опеки и попечительства подтверждают данную информацию. «В данный момент прием ведется в одном кабинете, так как вторая сотрудница в отпуске. По поводу консультаций лучше уточнять информацию за день до приемного дня, так как и оставшаяся сотрудница скоро тоже может уйти в отпуск», — сообщили представители отдела по номеру для консультаций. Также предлагают записаться на консультацию через сайт мэрии Кургана, но и там все ближайшие даты на август заняты. Всего на приемный день выделяется 12 электронных мест.



В МФЦ сообщили, что для начала необходима первичная консультация в отделе опеки и попечительства. «Там подскажут точный пакет документов, чтобы избежать в дальнейшем отказов и затягивания процесса. После того как вы их соберете, подойдете к нам в любой рабочий день и мы передадим документы в отдел опеки», — сообщили по телефону горячей линии ГБУ «МФЦ» Курганской области. Информацию о невозможности попасть на прием из-за загруженности в центре не подтверждают.



Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за нехватки специалистов растет очередь на прием в отдел опеки и попечительства. Специалисты департамента социальной политики мэрии в ответе сообщали, что увеличить число принимаемых граждан не позволяет штатное расписание отдела. В августе желающие не могут записаться к специалисту Скрин: сайт мэрии Кургана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана не могут решить вопросы оформления документов, имущественных прав несовершеннолетних из-за больших очередей в отделе опеки и попечительства и в МФЦ. Об этом в редакцию URA.RU сообщила жительница Кургана. «Наблюдаю картину с многочисленными очередями в кабинеты, которые занимаются оформлением документооборота, связанного с детьми. Сотрудники МФЦ прямо на входе отправляют в другие места приема, регистрации и выдачи документов, но в них ситуация аналогичная. Оформить документы в самом отделе опеки невозможно, так как на консультации не попасть», — говорится в сообщении. По данному направлению в структуре мэрии Кургана работают всего два специалиста, один из которых отсутствует. В Курганском отделе опеки и попечительства подтверждают данную информацию. «В данный момент прием ведется в одном кабинете, так как вторая сотрудница в отпуске. По поводу консультаций лучше уточнять информацию за день до приемного дня, так как и оставшаяся сотрудница скоро тоже может уйти в отпуск», — сообщили представители отдела по номеру для консультаций. Также предлагают записаться на консультацию через сайт мэрии Кургана, но и там все ближайшие даты на август заняты. Всего на приемный день выделяется 12 электронных мест. В МФЦ сообщили, что для начала необходима первичная консультация в отделе опеки и попечительства. «Там подскажут точный пакет документов, чтобы избежать в дальнейшем отказов и затягивания процесса. После того как вы их соберете, подойдете к нам в любой рабочий день и мы передадим документы в отдел опеки», — сообщили по телефону горячей линии ГБУ «МФЦ» Курганской области. Информацию о невозможности попасть на прием из-за загруженности в центре не подтверждают. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за нехватки специалистов растет очередь на прием в отдел опеки и попечительства. Специалисты департамента социальной политики мэрии в ответе сообщали, что увеличить число принимаемых граждан не позволяет штатное расписание отдела.