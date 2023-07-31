В ЯНАО встретили бойца СВО, вернувшегося после ранения. Фото

01 августа 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

В аэропорту Салехарда встретили Алексея Тюня, получившего отпуск после ранения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего Алексея Тюня, вернувшегося из зоны специальной военной операции, после второго ранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Алексей Тюнь вернулся домой в отпуск после второго ранения. Он год мужественно простоял в боевом строю, почти без выходных и праздников, даже свой день рождения боец провел на посту», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Алексей подписал контракт после срочной службы. В окружной больнице воину помогут пройти необходимые меры реабилитации. Ближайшие недели 22-летний Алексей проведет со своей семьей. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Салехарда встретили Алексея Гергеля, который почти год не был дома. Также в краткосрочный отпуск прилетел боец батальона «Кедр» Илья Викторов. Алексея Тюня встретили родные и близкие Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда» — https://t.me/salekhard_admin/13576

В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего Алексея Тюня, вернувшегося из зоны специальной военной операции, после второго ранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Алексей Тюнь вернулся домой в отпуск после второго ранения. Он год мужественно простоял в боевом строю, почти без выходных и праздников, даже свой день рождения боец провел на посту», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Алексей подписал контракт после срочной службы. В окружной больнице воину помогут пройти необходимые меры реабилитации. Ближайшие недели 22-летний Алексей проведет со своей семьей. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Салехарда встретили Алексея Гергеля, который почти год не был дома. Также в краткосрочный отпуск прилетел боец батальона «Кедр» Илья Викторов.