31 июля 2023
30 июля 2023
29 июля 2023

В ЯНАО встретили бойца СВО, вернувшегося после ранения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Салехарда встретили Алексея Тюня, получившего отпуск после ранения Фото:

В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего Алексея Тюня, вернувшегося из зоны специальной военной операции, после второго ранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Алексей Тюнь вернулся домой в отпуск после второго ранения. Он год мужественно простоял в боевом строю, почти без выходных и праздников, даже свой день рождения боец провел на посту», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Алексей подписал контракт после срочной службы. В окружной больнице воину помогут пройти необходимые меры реабилитации. Ближайшие недели 22-летний Алексей проведет со своей семьей.

Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Салехарда встретили Алексея Гергеля, который почти год не был дома. Также в краткосрочный отпуск прилетел боец батальона «Кедр» Илья Викторов.

Алексея Тюня встретили родные и близкие
Алексея Тюня встретили родные и близкие
Фото:

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В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего Алексея Тюня, вернувшегося из зоны специальной военной операции, после второго ранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Алексей Тюнь вернулся домой в отпуск после второго ранения. Он год мужественно простоял в боевом строю, почти без выходных и праздников, даже свой день рождения боец провел на посту», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Алексей подписал контракт после срочной службы. В окружной больнице воину помогут пройти необходимые меры реабилитации. Ближайшие недели 22-летний Алексей проведет со своей семьей. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Салехарда встретили Алексея Гергеля, который почти год не был дома. Также в краткосрочный отпуск прилетел боец батальона «Кедр» Илья Викторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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