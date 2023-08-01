Четыре тюменских компании, работающих в сфере строительства и геоизыскательских работ, получили иски о банкротстве от налоговой службы. О том, что иски зарегистрированы в арбитражном суде области, сообщает система «Электронное правосудие».
«Исковые заявления с разными входящими номерами, во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики во всех случаях разные, суммы их долга перед налоговым органом не сообщаются. Все заявления зарегистрированы, но еще не пущены в работу», — говорится в сообщениях
По данным системы СБИС, все четыре предприятия являются малым бизнесом, у каждой из них есть финансовые риски. Компании не отвечают требованиям налоговой, имеют высокий риск задержки платежей, а так же высокий процент обязательств в балансе.
Ранее URA.RU рассказала, что строительный бизнес является одной из самых рисковых отраслей экономики Тюменской области. Такой анализ провели в союзе арбитражных управляющих «Солидарность»
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