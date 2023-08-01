01 августа 2023

Четыре тюменских компании рискуют обанкротиться из-за налоговых долгов. Скрин

ФНС Тюменской области подала четыре иска о банкротстве против малого бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
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Долг четырех тюменских компаний перед государством составляет несколько миллионов рублей Фото:

Четыре тюменских компании, работающих в сфере строительства и геоизыскательских работ, получили иски о банкротстве от налоговой службы. О том, что иски зарегистрированы в арбитражном суде области, сообщает система «Электронное правосудие».

«Исковые заявления с разными входящими номерами, во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики во всех случаях разные, суммы их долга перед налоговым органом не сообщаются. Все заявления зарегистрированы, но еще не пущены в работу», — говорится в сообщениях

По данным системы СБИС, все четыре предприятия являются малым бизнесом, у каждой из них есть финансовые риски. Компании не отвечают требованиям налоговой, имеют высокий риск задержки платежей, а так же высокий процент обязательств в балансе.

Ранее URA.RU рассказала, что строительный бизнес является одной из самых рисковых отраслей экономики Тюменской области. Такой анализ провели в союзе арбитражных управляющих «Солидарность»

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Четыре тюменских компании, работающих в сфере строительства и геоизыскательских работ, получили иски о банкротстве от налоговой службы. О том, что иски зарегистрированы в арбитражном суде области, сообщает система «Электронное правосудие». «Исковые заявления с разными входящими номерами, во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики во всех случаях разные, суммы их долга перед налоговым органом не сообщаются. Все заявления зарегистрированы, но еще не пущены в работу», — говорится в сообщениях По данным системы СБИС, все четыре предприятия являются малым бизнесом, у каждой из них есть финансовые риски. Компании не отвечают требованиям налоговой, имеют высокий риск задержки платежей, а так же высокий процент обязательств в балансе. Ранее URA.RU рассказала, что строительный бизнес является одной из самых рисковых отраслей экономики Тюменской области. Такой анализ провели в союзе арбитражных управляющих «Солидарность»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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