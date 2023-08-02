Экс-пиарщик курганского губернатора ушел на работу к промышленнику Парышеву

03 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

По данным источников, Александр Тетерин уже работает на «Курганстальмосте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший руководитель департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александр Тетерин возглавил пресс-службу завода «Курганстальмост», гендиректором которого является Дмитрий Парышев. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с региональными властями. «Тетерин возглавил пресс-службу завода и хоккейного клуба „Зауралье“. Он давно сотрудничает с Парышевым и комментировал матчи „Зауралья“», — сообщил источник. По данным другого источника, на новом месте Тетерин по рекомендации областных властей будет создавать новое медиа. На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с Тетериным. В пресс-службе «Курганстальмоста» URA.RU ответили, что Парышев находится в отпуске, а в компании не слышали про планы создания СМИ. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что не обладают информацией о возможных планах Парышева создать новое медиа. Тетерин уволился из департамента в мае 2022 года. До недавнего времени, по данным источников, Тетерин неофициально управлял правительственным медиахолдингом «Новый мир». Ранее он руководил информационным порталом «Область 45».

Бывший руководитель департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александр Тетерин возглавил пресс-службу завода «Курганстальмост», гендиректором которого является Дмитрий Парышев. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с региональными властями. «Тетерин возглавил пресс-службу завода и хоккейного клуба „Зауралье“. Он давно сотрудничает с Парышевым и комментировал матчи „Зауралья“», — сообщил источник. По данным другого источника, на новом месте Тетерин по рекомендации областных властей будет создавать новое медиа. На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с Тетериным. В пресс-службе «Курганстальмоста» URA.RU ответили, что Парышев находится в отпуске, а в компании не слышали про планы создания СМИ. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что не обладают информацией о возможных планах Парышева создать новое медиа. Тетерин уволился из департамента в мае 2022 года. До недавнего времени, по данным источников, Тетерин неофициально управлял правительственным медиахолдингом «Новый мир». Ранее он руководил информационным порталом «Область 45».