Экс-пиарщик курганского губернатора ушел на работу к промышленнику Парышеву

Бывший руководитель департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александр Тетерин возглавил пресс-службу завода «Курганстальмост», гендиректором которого является Дмитрий Парышев. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с региональными властями.
«Тетерин возглавил пресс-службу завода и хоккейного клуба „Зауралье“. Он давно сотрудничает с Парышевым и комментировал матчи „Зауралья“», — сообщил источник. По данным другого источника, на новом месте Тетерин по рекомендации областных властей будет создавать новое медиа.
На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с Тетериным. В пресс-службе «Курганстальмоста» URA.RU ответили, что Парышев находится в отпуске, а в компании не слышали про планы создания СМИ. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что не обладают информацией о возможных планах Парышева создать новое медиа.
Тетерин уволился из департамента в мае 2022 года. До недавнего времени, по данным источников, Тетерин неофициально управлял правительственным медиахолдингом «Новый мир». Ранее он руководил информационным порталом «Область 45».
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