02 августа 2023

Экс-пиарщик курганского губернатора ушел на работу к промышленнику Парышеву

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, тетерин александр
По данным источников, Александр Тетерин уже работает на «Курганстальмосте» Фото:

Бывший руководитель департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александр Тетерин возглавил пресс-службу завода «Курганстальмост», гендиректором которого является Дмитрий Парышев. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с региональными властями.

«Тетерин возглавил пресс-службу завода и хоккейного клуба „Зауралье“. Он давно сотрудничает с Парышевым и комментировал матчи „Зауралья“», — сообщил источник. По данным другого источника, на новом месте Тетерин по рекомендации областных властей будет создавать новое медиа.

На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с Тетериным. В пресс-службе «Курганстальмоста» URA.RU ответили, что Парышев находится в отпуске, а в компании не слышали про планы создания СМИ. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что не обладают информацией о возможных планах Парышева создать новое медиа.

Тетерин уволился из департамента в мае 2022 года. До недавнего времени, по данным источников, Тетерин неофициально управлял правительственным медиахолдингом «Новый мир». Ранее он руководил информационным порталом «Область 45».

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Бывший руководитель департамента информационной и внутренней политики Курганской области Александр Тетерин возглавил пресс-службу завода «Курганстальмост», гендиректором которого является Дмитрий Парышев. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с региональными властями. «Тетерин возглавил пресс-службу завода и хоккейного клуба „Зауралье“. Он давно сотрудничает с Парышевым и комментировал матчи „Зауралья“», — сообщил источник. По данным другого источника, на новом месте Тетерин по рекомендации областных властей будет создавать новое медиа. На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с Тетериным. В пресс-службе «Курганстальмоста» URA.RU ответили, что Парышев находится в отпуске, а в компании не слышали про планы создания СМИ. В областном департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что не обладают информацией о возможных планах Парышева создать новое медиа. Тетерин уволился из департамента в мае 2022 года. До недавнего времени, по данным источников, Тетерин неофициально управлял правительственным медиахолдингом «Новый мир». Ранее он руководил информационным порталом «Область 45».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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