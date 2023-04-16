В курганском правительственном холдинге вместо гонораров вводят KPI

В издательском доме «Новый мир» меняют систему оплаты труда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство курганского правительственного холдинга «Новый мир» для усиления контроля над журналистами вместо простых гонораров (такса за единицу материала) вводит KPI, учитывающий более широкий спектр работы. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к массмедиа и властям региона.

По словам собеседников агентства, идейным вдохновителем нововведения стал экс-пиарщик губернатора Александр Тетерин, который тайно руководит изданием. «Есть расписанные критерии выполнения KPI — количество текстов, соблюдение дисциплины и т. д. Но итоговые решения по выплатам будут принимать гендиректор холдинга Мария Баева и Тетерин. Это упростит контроль за качеством работы», — указали источники.

Дозвониться до Тетерина, чтобы получить оперативный комментарий, не удалось. Номер был занят. В издательском доме попросили направить редакционный запрос с вопросами по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Запрос был направлен. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля в издательском доме «Новый мир» изменился порядок оплаты труда и введено новое штатное расписание. Также в Кургане обсуждали вероятное закрытие кетовской газеты «Собеседник», которая является филиалом холдинга. Тогда власти сообщили, что кетовская газета работает в обычном режиме.