Продавец цветметов из Санкт-Петербурга обратится в суд, чтобы обанкротить «Уралтрансмаш»

04 августа 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Компания «Металлон» планирует инициировать банкротство АО «Уралтрансмаша» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Металлон» из Санкт-Петербурга планирует инициировать банкротство АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «Концерн „Уралвагонзавод“» госкорпорации «Ростех»). По данным Федресурса, компания уже уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд, чтобы признать уральское предприятие банкротом. Причиной такой тяжбы стал долг АО «Уралтрансмаша» в размере 600 тысяч рублей. Однако в «Уралтрансмаше» считают требования необоснованными. «Претензии АО „Металлон“ неосновательны. По сообщению пресс-службы, они связаны с задолженностью „Уралтрансмаша“ в размере 600 тысяч рублей. На данный момент задолженность погашена», — сообщает «Коммерсантъ — Урал». АО «Металлон» было создано в 1999 г. неким Игорем Баклушиным. Деятельность компании началась с торговли сурьмой металлической и трехокисью сурьмы. Сейчас в сферу интересов организации входят не только такие традиционные металлы, как сурьма, висмут, олово, но и экзотические позиции — таллий, теллур, галлий и пр. Компания находится в Санкт-Петербурге.

Компания «Металлон» из Санкт-Петербурга планирует инициировать банкротство АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «Концерн „Уралвагонзавод“» госкорпорации «Ростех»). По данным Федресурса, компания уже уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд, чтобы признать уральское предприятие банкротом. Причиной такой тяжбы стал долг АО «Уралтрансмаша» в размере 600 тысяч рублей. Однако в «Уралтрансмаше» считают требования необоснованными. «Претензии АО „Металлон“ неосновательны. По сообщению пресс-службы, они связаны с задолженностью „Уралтрансмаша“ в размере 600 тысяч рублей. На данный момент задолженность погашена», — сообщает «Коммерсантъ — Урал». АО «Металлон» было создано в 1999 г. неким Игорем Баклушиным. Деятельность компании началась с торговли сурьмой металлической и трехокисью сурьмы. Сейчас в сферу интересов организации входят не только такие традиционные металлы, как сурьма, висмут, олово, но и экзотические позиции — таллий, теллур, галлий и пр. Компания находится в Санкт-Петербурге.