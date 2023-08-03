03 августа 2023

Продавец цветметов из Санкт-Петербурга обратится в суд, чтобы обанкротить «Уралтрансмаш»

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Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, электропроводка, медь, проволка, катушка, цветмет
Компания «Металлон» планирует инициировать банкротство АО «Уралтрансмаша» Фото:

Компания «Металлон» из Санкт-Петербурга планирует инициировать банкротство АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «Концерн „Уралвагонзавод“» госкорпорации «Ростех»). По данным Федресурса, компания уже уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд, чтобы признать уральское предприятие банкротом. Причиной такой тяжбы стал долг АО «Уралтрансмаша» в размере 600 тысяч рублей.

Однако в «Уралтрансмаше» считают требования необоснованными. «Претензии АО „Металлон“ неосновательны. По сообщению пресс-службы, они связаны с задолженностью „Уралтрансмаша“ в размере 600 тысяч рублей. На данный момент задолженность погашена», — сообщает «Коммерсантъ — Урал».

АО «Металлон» было создано в 1999 г. неким Игорем Баклушиным. Деятельность компании началась с торговли сурьмой металлической и трехокисью сурьмы. Сейчас в сферу интересов организации входят не только такие традиционные металлы, как сурьма, висмут, олово, но и экзотические позиции — таллий, теллур, галлий и пр. Компания находится в Санкт-Петербурге.

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Компания «Металлон» из Санкт-Петербурга планирует инициировать банкротство АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «Концерн „Уралвагонзавод“» госкорпорации «Ростех»). По данным Федресурса, компания уже уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд, чтобы признать уральское предприятие банкротом. Причиной такой тяжбы стал долг АО «Уралтрансмаша» в размере 600 тысяч рублей. Однако в «Уралтрансмаше» считают требования необоснованными. «Претензии АО „Металлон“ неосновательны. По сообщению пресс-службы, они связаны с задолженностью „Уралтрансмаша“ в размере 600 тысяч рублей. На данный момент задолженность погашена», — сообщает «Коммерсантъ — Урал». АО «Металлон» было создано в 1999 г. неким Игорем Баклушиным. Деятельность компании началась с торговли сурьмой металлической и трехокисью сурьмы. Сейчас в сферу интересов организации входят не только такие традиционные металлы, как сурьма, висмут, олово, но и экзотические позиции — таллий, теллур, галлий и пр. Компания находится в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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