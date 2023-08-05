Во время оползня на курорте Шови в Грузии погибла 32-летняя пермячка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Пермячка стала одной из 16 погибших при сходе оползня Фото:

Жительница Перми Ксения Тричева погибла при сходе оползня на курорте Шови в Грузии. Тело 32-летней девушки опознала ее близкая подруга, сообщают в пресс-службе Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

«По поступившей информации, Ксения Тричева найдена погибшей, одна из близких подруг опознала тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», — передают специалисты ведомства.

Экстренные службы региона сообщали о 16 погибших во время схода оползня на курорте Шови. Инцидент произошел 3 августа, в результате были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде. На момент написания материала с территории эвакуировали более 200 человек, 25 отдыхающих числятся пропавшими без вести.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми Ксения Тричева погибла при сходе оползня на курорте Шови в Грузии. Тело 32-летней девушки опознала ее близкая подруга, сообщают в пресс-службе Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. «По поступившей информации, Ксения Тричева найдена погибшей, одна из близких подруг опознала тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», — передают специалисты ведомства. Экстренные службы региона сообщали о 16 погибших во время схода оползня на курорте Шови. Инцидент произошел 3 августа, в результате были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде. На момент написания материала с территории эвакуировали более 200 человек, 25 отдыхающих числятся пропавшими без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...