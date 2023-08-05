Во время оползня на курорте Шови в Грузии погибла 32-летняя пермячка

05 августа 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Пермячка стала одной из 16 погибших при сходе оползня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми Ксения Тричева погибла при сходе оползня на курорте Шови в Грузии. Тело 32-летней девушки опознала ее близкая подруга, сообщают в пресс-службе Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. «По поступившей информации, Ксения Тричева найдена погибшей, одна из близких подруг опознала тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», — передают специалисты ведомства. Экстренные службы региона сообщали о 16 погибших во время схода оползня на курорте Шови. Инцидент произошел 3 августа, в результате были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде. На момент написания материала с территории эвакуировали более 200 человек, 25 отдыхающих числятся пропавшими без вести.

Жительница Перми Ксения Тричева погибла при сходе оползня на курорте Шови в Грузии. Тело 32-летней девушки опознала ее близкая подруга, сообщают в пресс-службе Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. «По поступившей информации, Ксения Тричева найдена погибшей, одна из близких подруг опознала тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», — передают специалисты ведомства. Экстренные службы региона сообщали о 16 погибших во время схода оползня на курорте Шови. Инцидент произошел 3 августа, в результате были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде. На момент написания материала с территории эвакуировали более 200 человек, 25 отдыхающих числятся пропавшими без вести.