«Осторожно, новости»: пропавшую в Грузии россиянку нашли мертвой

Россиянку, которая пропала в Грузии, нашли мертвой при сходе оползня. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Диппредставительство России в Грузии ранее сообщало, что не имеет сведений о пострадавших россиянах на курорте Шови.
«Ксения Т. погибла из-за обрушения оползня в регионе Рача», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что ее тело опознали близкие.
В канале отмечают, что на курорте Шови погибло 12 человек. Спецслужбы продолжают поиски еще 20 человек.
Ранее девушку считали пропавшей без вести. Диппредставительство России в Грузии сообщало, что не имеет официальных сведений о пострадавших гражданах РФ на курорте Шови.
URA.RU направило запрос в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Ответ ожидается.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.