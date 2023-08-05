«Осторожно, новости»: пропавшую в Грузии россиянку нашли мертвой

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, подстанция, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, подстанция скорой медицинской помощи, скорая помошь
На курорте Шови погибло 12 человек Фото:

Россиянку, которая пропала в Грузии, нашли мертвой при сходе оползня. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Диппредставительство России в Грузии ранее сообщало, что не имеет сведений о пострадавших россиянах на курорте Шови.

«Ксения Т. погибла из-за обрушения оползня в регионе Рача», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что ее тело опознали близкие.

В канале отмечают, что на курорте Шови погибло 12 человек. Спецслужбы продолжают поиски еще 20 человек.

Ранее девушку считали пропавшей без вести. Диппредставительство России в Грузии сообщало, что не имеет официальных сведений о пострадавших гражданах РФ на курорте Шови.

URA.RU направило запрос в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Ответ ожидается.

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Россиянку, которая пропала в Грузии, нашли мертвой при сходе оползня. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Диппредставительство России в Грузии ранее сообщало, что не имеет сведений о пострадавших россиянах на курорте Шови. «Ксения Т. погибла из-за обрушения оползня в регионе Рача», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что ее тело опознали близкие. В канале отмечают, что на курорте Шови погибло 12 человек. Спецслужбы продолжают поиски еще 20 человек. Ранее девушку считали пропавшей без вести. Диппредставительство России в Грузии сообщало, что не имеет официальных сведений о пострадавших гражданах РФ на курорте Шови. URA.RU направило запрос в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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