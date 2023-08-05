05 августа 2023
04 августа 2023

В Тюменской области в аварии пострадала 2-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробег на призы кавалера "Ордена Улыбки". Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Девочку с травмами доставили в больницу Фото:

В Тюменской области на 23-м километре автодороги Викулово — Озерное — Катай в Викуловском районе в ДТП пострадала 2-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Тюменской области.

«Предварительно, в Викуловском районе 28-летняя водитель на автомобиле Mitsubishi выехала на обочину и съехала в кювет. В машине находились двое пассажиров: 2-летняя девочка и ее мать. Ребенок получила травмы, ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области на 23-м километре автодороги Викулово — Озерное — Катай в Викуловском районе в ДТП пострадала 2-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Тюменской области. «Предварительно, в Викуловском районе 28-летняя водитель на автомобиле Mitsubishi выехала на обочину и съехала в кювет. В машине находились двое пассажиров: 2-летняя девочка и ее мать. Ребенок получила травмы, ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...