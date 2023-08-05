Девочку с травмами доставили в больницу
В Тюменской области на 23-м километре автодороги Викулово — Озерное — Катай в Викуловском районе в ДТП пострадала 2-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Тюменской области.
«Предварительно, в Викуловском районе 28-летняя водитель на автомобиле Mitsubishi выехала на обочину и съехала в кювет. В машине находились двое пассажиров: 2-летняя девочка и ее мать. Ребенок получила травмы, ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
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