В Тюменской области в аварии пострадала 2-летняя девочка. Фото

06 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Девочку с травмами доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области на 23-м километре автодороги Викулово — Озерное — Катай в Викуловском районе в ДТП пострадала 2-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Тюменской области. «Предварительно, в Викуловском районе 28-летняя водитель на автомобиле Mitsubishi выехала на обочину и съехала в кювет. В машине находились двое пассажиров: 2-летняя девочка и ее мать. Ребенок получила травмы, ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Тюменской области на 23-м километре автодороги Викулово — Озерное — Катай в Викуловском районе в ДТП пострадала 2-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД по Тюменской области. «Предварительно, в Викуловском районе 28-летняя водитель на автомобиле Mitsubishi выехала на обочину и съехала в кювет. В машине находились двое пассажиров: 2-летняя девочка и ее мать. Ребенок получила травмы, ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.