Курганцам предлагают работать медиками на месторождении в ЯНАО

Жителям Курганской области предлагают работать медиками на месторождении в городе Губкинский (ЯНАО). За 30 дней вахты работодатель обещает зарплату до 75 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа».
«Вахта 30 на 30 в г. Губкинский на месторождении. Заработная плата до 75 тысяч рублей. Требования: уверенный пользователь ПК, наличие диплома о средне-специальном образовании по специальности «Сестринское дело», удостоверение по дополнительному профессиональному образованию «Проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров», — говорится в объявлении.
Сотрудник должен проводить предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей и механизаторов, вести журналы учетов, оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях, правильно хранить лекарства и многое другое. В условиях работы указывается, что медработник будет жить в вагон-городке и своевременно получать зарплату.
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