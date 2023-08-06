Курганцам предлагают работать медиками на месторождении в ЯНАО

07 августа 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

За месяц вахты медику обещана зарплата до 75 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области предлагают работать медиками на месторождении в городе Губкинский (ЯНАО). За 30 дней вахты работодатель обещает зарплату до 75 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа». «Вахта 30 на 30 в г. Губкинский на месторождении. Заработная плата до 75 тысяч рублей. Требования: уверенный пользователь ПК, наличие диплома о средне-специальном образовании по специальности «Сестринское дело», удостоверение по дополнительному профессиональному образованию «Проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров», — говорится в объявлении. Сотрудник должен проводить предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей и механизаторов, вести журналы учетов, оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях, правильно хранить лекарства и многое другое. В условиях работы указывается, что медработник будет жить в вагон-городке и своевременно получать зарплату.

Жителям Курганской области предлагают работать медиками на месторождении в городе Губкинский (ЯНАО). За 30 дней вахты работодатель обещает зарплату до 75 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа». «Вахта 30 на 30 в г. Губкинский на месторождении. Заработная плата до 75 тысяч рублей. Требования: уверенный пользователь ПК, наличие диплома о средне-специальном образовании по специальности «Сестринское дело», удостоверение по дополнительному профессиональному образованию «Проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров», — говорится в объявлении. Сотрудник должен проводить предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей и механизаторов, вести журналы учетов, оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях, правильно хранить лекарства и многое другое. В условиях работы указывается, что медработник будет жить в вагон-городке и своевременно получать зарплату.