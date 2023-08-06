06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

Курганцам предлагают работать медиками на месторождении в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медики, врач
За месяц вахты медику обещана зарплата до 75 тысяч рублей Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать медиками на месторождении в городе Губкинский (ЯНАО). За 30 дней вахты работодатель обещает зарплату до 75 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа».

«Вахта 30 на 30 в г. Губкинский на месторождении. Заработная плата до 75 тысяч рублей. Требования: уверенный пользователь ПК, наличие диплома о средне-специальном образовании по специальности «Сестринское дело», удостоверение по дополнительному профессиональному образованию «Проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров», — говорится в объявлении.

Сотрудник должен проводить предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей и механизаторов, вести журналы учетов, оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях, правильно хранить лекарства и многое другое. В условиях работы указывается, что медработник будет жить в вагон-городке и своевременно получать зарплату.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Курганской области предлагают работать медиками на месторождении в городе Губкинский (ЯНАО). За 30 дней вахты работодатель обещает зарплату до 75 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Работа». «Вахта 30 на 30 в г. Губкинский на месторождении. Заработная плата до 75 тысяч рублей. Требования: уверенный пользователь ПК, наличие диплома о средне-специальном образовании по специальности «Сестринское дело», удостоверение по дополнительному профессиональному образованию «Проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров», — говорится в объявлении. Сотрудник должен проводить предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей и механизаторов, вести журналы учетов, оказывать неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях, правильно хранить лекарства и многое другое. В условиях работы указывается, что медработник будет жить в вагон-городке и своевременно получать зарплату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...