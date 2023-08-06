Коммунальщики дали горячую воду сотням курганцев

07 августа 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Курганские коммунальщики продолжают запускать воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники «Курганской генерирующей компании» заявили, что запустили горячее водоснабжение по нескольким адресам. Об этом сообщается в группы организации в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с положительным результатом гидравлических испытаний и окончанием ремонта внутриквартальных трубопроводов отопления запущено горячее водоснабжение по адресам: Свердлова, 15; 1 мая, 4; Пролетарская, 52 и Рихарда Зорге, 52 и 54. В связи с устранением порыва на трубопроводе горячего водоснабжения запущена горячая вода по адресу: Коли Мяготина, 96», — указано в посте группа «Курганская генерирующая компания | ПАО КГК». Сообщается, что коммунальщики приступили к ремонту на трубопроводах горячей воды по следующим адресам: Пролетарская, 80, 82, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Гоголя, 84, 86, 88, 90;

Савельева, 92;

К. Маркса, 105;

Куйбышева, 70, 72, 70Б;

Пичугина, 6. Ранее URA.RU писало, что в Кургане горячую воду давали в десятки домов. В более 80 многоквартирниках запустили водоснабжение.

Сотрудники «Курганской генерирующей компании» заявили, что запустили горячее водоснабжение по нескольким адресам. Об этом сообщается в группы организации в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с положительным результатом гидравлических испытаний и окончанием ремонта внутриквартальных трубопроводов отопления запущено горячее водоснабжение по адресам: Свердлова, 15; 1 мая, 4; Пролетарская, 52 и Рихарда Зорге, 52 и 54. В связи с устранением порыва на трубопроводе горячего водоснабжения запущена горячая вода по адресу: Коли Мяготина, 96», — указано в посте группа «Курганская генерирующая компания | ПАО КГК». Сообщается, что коммунальщики приступили к ремонту на трубопроводах горячей воды по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Кургане горячую воду давали в десятки домов. В более 80 многоквартирниках запустили водоснабжение.