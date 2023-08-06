06 августа 2023

Коммунальщики дали горячую воду сотням курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Курганские коммунальщики продолжают запускать воду Фото:

Сотрудники «Курганской генерирующей компании» заявили, что запустили горячее водоснабжение по нескольким адресам. Об этом сообщается в группы организации в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с положительным результатом гидравлических испытаний и окончанием ремонта внутриквартальных трубопроводов отопления запущено горячее водоснабжение по адресам: Свердлова, 15; 1 мая, 4; Пролетарская, 52 и Рихарда Зорге, 52 и 54. В связи с устранением порыва на трубопроводе горячего водоснабжения запущена горячая вода по адресу: Коли Мяготина, 96», — указано в посте группа «Курганская генерирующая компания | ПАО КГК».

Сообщается, что коммунальщики приступили к ремонту на трубопроводах горячей воды по следующим адресам:

  • Пролетарская, 80, 82, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
  • Гоголя, 84, 86, 88, 90;
  • Савельева, 92;
  • К. Маркса, 105;
  • Куйбышева, 70, 72, 70Б;
  • Пичугина, 6.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане горячую воду давали в десятки домов. В более 80 многоквартирниках запустили водоснабжение.

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Сотрудники «Курганской генерирующей компании» заявили, что запустили горячее водоснабжение по нескольким адресам. Об этом сообщается в группы организации в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с положительным результатом гидравлических испытаний и окончанием ремонта внутриквартальных трубопроводов отопления запущено горячее водоснабжение по адресам: Свердлова, 15; 1 мая, 4; Пролетарская, 52 и Рихарда Зорге, 52 и 54. В связи с устранением порыва на трубопроводе горячего водоснабжения запущена горячая вода по адресу: Коли Мяготина, 96», — указано в посте группа «Курганская генерирующая компания | ПАО КГК». Сообщается, что коммунальщики приступили к ремонту на трубопроводах горячей воды по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Кургане горячую воду давали в десятки домов. В более 80 многоквартирниках запустили водоснабжение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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