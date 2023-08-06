Сын Николая Руссу спонсирует преемника отца в Тюменской облдуме

Компания, принадлежащая предпринимателю Сергею Руссу, перечислила деньги в избирательный фонд кандидата в депутаты Тюменской областной думы Андрея Лазарева. Эта информация опубликована на сайте регионального избиркома. Сергей является сыном экс-депутата облдумы Николая Руссу, в начале года отказавшегося от мандата.
Согласно финансовому отчету, в фонд Лазарева перечислило 450 тысяч рублей ООО «Стройтехника». По данным сервиса СБИС, 76% доли в предприятии принадлежит Руссу-младшему.
Сам Лазарев возглавляет предприятие «Мостоотряд-36» — филиал компании «Мостострой-11», которая принадлежит Руссу-старшему. Довыборы в региональный парламент пройдут 10 сентября.
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