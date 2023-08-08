08 августа 2023

В курганском округе рассказали про ремонт школ, на состояние которых жаловались родители

В округе Курганской области на ремонт школ и детсадов потратили меньше 600 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ в Введенке. Курган, субботник, ремонт, уборка класса, ремонт класса
В Щучье на ремонты школ и детсадов потратили 580 тысяч рублей Фото:

В Щучанском округе Курганской области во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт на общую сумму около 580 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации округа в ответ на запрос. Ранее на состояние школ и детсадов жаловались родители детей.

«В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт на общую сумму около 580 тысяч рублей. Кроме того, в этом году планируется завершить капитальный ремонт Сухоборской школы. На него направлен 31 млн рублей», — сообщили в администрации округа в ответ на запрос агентства.

С 7 по 11 августа в Щучанском округе будет работать межведомственная комиссия по приемке образовательных организаций к началу учебного года. Работа образовательных организаций ведется в штатном режиме, кадровые изменения не запланированы. Ранее жители Щучья жаловались на состояние некоторых образовательных учреждений, отмечая, что практически все здания нуждаются в ремонте, а денег на работы выделено крайне мало.

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В Щучанском округе Курганской области во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт на общую сумму около 580 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации округа в ответ на запрос. Ранее на состояние школ и детсадов жаловались родители детей. «В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт на общую сумму около 580 тысяч рублей. Кроме того, в этом году планируется завершить капитальный ремонт Сухоборской школы. На него направлен 31 млн рублей», — сообщили в администрации округа в ответ на запрос агентства. С 7 по 11 августа в Щучанском округе будет работать межведомственная комиссия по приемке образовательных организаций к началу учебного года. Работа образовательных организаций ведется в штатном режиме, кадровые изменения не запланированы. Ранее жители Щучья жаловались на состояние некоторых образовательных учреждений, отмечая, что практически все здания нуждаются в ремонте, а денег на работы выделено крайне мало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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