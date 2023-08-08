В курганском округе рассказали про ремонт школ, на состояние которых жаловались родители

В округе Курганской области на ремонт школ и детсадов потратили меньше 600 тысяч рублей

09 августа 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

В Щучье на ремонты школ и детсадов потратили 580 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Щучанском округе Курганской области во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт на общую сумму около 580 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации округа в ответ на запрос. Ранее на состояние школ и детсадов жаловались родители детей. «В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт на общую сумму около 580 тысяч рублей. Кроме того, в этом году планируется завершить капитальный ремонт Сухоборской школы. На него направлен 31 млн рублей», — сообщили в администрации округа в ответ на запрос агентства. С 7 по 11 августа в Щучанском округе будет работать межведомственная комиссия по приемке образовательных организаций к началу учебного года. Работа образовательных организаций ведется в штатном режиме, кадровые изменения не запланированы. Ранее жители Щучья жаловались на состояние некоторых образовательных учреждений, отмечая, что практически все здания нуждаются в ремонте, а денег на работы выделено крайне мало.

В Щучанском округе Курганской области во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт на общую сумму около 580 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации округа в ответ на запрос. Ранее на состояние школ и детсадов жаловались родители детей. «В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных организациях проведен текущий ремонт на общую сумму около 580 тысяч рублей. Кроме того, в этом году планируется завершить капитальный ремонт Сухоборской школы. На него направлен 31 млн рублей», — сообщили в администрации округа в ответ на запрос агентства. С 7 по 11 августа в Щучанском округе будет работать межведомственная комиссия по приемке образовательных организаций к началу учебного года. Работа образовательных организаций ведется в штатном режиме, кадровые изменения не запланированы. Ранее жители Щучья жаловались на состояние некоторых образовательных учреждений, отмечая, что практически все здания нуждаются в ремонте, а денег на работы выделено крайне мало.