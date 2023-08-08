В Тюмени шесть компаний занимаются производством и пошивом школьной формы

Большинство производителей напрямую сотрудничают со школами Тюмени и области Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени шесть компаний занимаются пошивом и производством школьной формы. Агентство URA.RU сравнило их по нескольким критериям. Оценивалась не только стоимость, но и цвет, размерный ряд и состав тканей.

PREPPY

Тюменский бренд PREPPY создает школьные и повседневные коллекции для детей и подростков от 5 до 16 лет. Специализируется на современных, актуальных моделях на европейский манер. Ведущий цвет в линейке — темно-синий. Материалы изготовления: эластан, вискоза, нейлон, полиэстер и хлопок. Размерный ряд исчисляется по ростовке: от 122 до 170. Минимальная стоимость одной вещи от 2 280 рублей до 3 830.

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Dress code

Компания Dress code имеет 15-летний опыт пошива и продаж школьной формы. На сегодняшний день бренд сотрудничает с 22 учебными заведениями и имеет почти 1 500 позиций в ассортименте. Основные цвета: чернильно-синий, серо-голубой, светло-серый. Как уверяют в компании, основной поставщик сырья для тюменских школьников — турецкие фабрики. Состав тканей: вискоза, полиэстер, эластан, хлопок, акрил. Размерный ряд: от 116 до 170. Минимальная стоимость одной позиции от 1 699 рублей до 4 499.

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Sens

Бренд Sens fashion занимается пошивов одежды с 2015 года. Марка позицианируется как доступная дизайнерская одежда высокого качества из практичных и безопасных материалов. Помимо формы для учеников, Sens fashion выпустили коллекцию офисной одежды и форму для преподавательского состава. Основные цвета: темно-синий, красная и голубая клетка. Состав тканей: вискоза, полиэстер, эластан, хлопок, пан. Компания отшивает полный размерный ряд, каждый отшивается в трех ростовках. Минимальная стоимость одной вещи от 1 200 рублей до 6 500.

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«Лидер»

Компания «Лидер» на протяжении 10 лет работает на рынке Тюмени. Коллекции рассчитаны на учеников с 1 по 10 классы. Как указано на сайте компании, лекала изделий разработаны с учетом фигуры российских детей и используются высококачественные материалы только отечественных производителей. Цвета коллекций: однотонный синий и бордовый, клетка — серая, синяя, бордовая. Состав тканей не указан на сайте компании. Размеры от 116 до 182. Минимальная стоимость одной вещи от 800 рублей до 2 950.

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«Агнейка»

Торговая марка «Агнейка» производит и осуществляет оптовую продажу детской одежды, работая по двум направлениям: школьная форма, детская демисезонная одежда. В компании представлены форма темно-синего и серого цвета. Состав ткани: шерсть, лавсан, полиэстер. Размерный ряд — от 116 до 158. Минимальная стоимость одной вещи от 1 000 рублей до 1 800.

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«Императрица»

Компания на рынке Тюмени с 2010 года. За это время более 50 школ Тюмени и области выбрали форму этого производителя. Поставщик уверяет, что использует только сертифицированные ткани с минимальным содержанием синтетических волокон. Основные цвета: темно-синий, бордовый, серый. Состав тканей: хлопок, вискоза, полиэстер, эластан. Размерный ряд от 122 до 158. Минимальная стоимость одной вещи от 1 250 рублей до 6 250.

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