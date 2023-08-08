08 августа 2023
07 августа 2023

Директора школы в ЯНАО уволили за трудоустройство сына специалистом по закупкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Директора школы в ЯНАО уволили за нарушение антикоррупционного законодательства Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО директор школы устроила сына специалистом по закупкам в образовательное учреждение, которым она руководила, не уведомив руководство. Тем самым, она нарушила требования антикоррупционного законодательства и за это была уволена, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Директор одной из школ приняла на должность специалиста по закупкам своего сына, при этом в период действия трудового договора молодой человек обучался в высшем учебном заведении на дневном отделении за пределами района. В нарушение требований антикоррупционного законодательства, уведомление о конфликте интересов работодателю направлено не было», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

По данному факту главе администрации района было внесено предписание. По его рассмотрению, директор школы была уволена с занимаемой должности.

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В Шурышкарском районе ЯНАО директор школы устроила сына специалистом по закупкам в образовательное учреждение, которым она руководила, не уведомив руководство. Тем самым, она нарушила требования антикоррупционного законодательства и за это была уволена, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Директор одной из школ приняла на должность специалиста по закупкам своего сына, при этом в период действия трудового договора молодой человек обучался в высшем учебном заведении на дневном отделении за пределами района. В нарушение требований антикоррупционного законодательства, уведомление о конфликте интересов работодателю направлено не было», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. По данному факту главе администрации района было внесено предписание. По его рассмотрению, директор школы была уволена с занимаемой должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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