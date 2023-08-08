08 августа 2023

В Тюмени власти проследят за туристами по данным их банковских транзакций

«Агентство туризма и продвижения Тюменской области» собирает данные о банковских транзакциях туристов
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным банковских транзакций власти хотят оценить туристический поток в регион Фото:

«Агентство туризма и продвижения Тюменской области» ищет подрядчика, который предоставит данные о том, сколько денег и в каких местах тратят туристы. Тендер объявлен на сайте госзакупок. Власти хотят знать, сколько зарабатывают гости региона, какие суммы они везут с собой, сколько тратят на месте и где именно.

«Объект закупки: предоставление данных по туристическому потоку Тюменской области на основе анализа транзакций по банковским картам. Начальная цена: 2 700 000 рублей», — говорится в объявлении о закупке.

Подрядчику предстоит изучить и сформировать данные о тратах туристов, приезжающих в Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим. Заказчик — «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», в числе прочего, хочет знать, какие суммы люди снимают перед поездкой и непосредственно во время нее, а также где они тратят больше «электронных» денег.

Также исполнитель должен будет выяснить, откуда приезжают туристы, сколько им лет, уровень их доходов и транспорт, на котором люди добираются в Тюменскую область. Анализу подвергнется и лояльность прибывающих: возвращались они в регион повторно или же нет.

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«Агентство туризма и продвижения Тюменской области» ищет подрядчика, который предоставит данные о том, сколько денег и в каких местах тратят туристы. Тендер объявлен на сайте госзакупок. Власти хотят знать, сколько зарабатывают гости региона, какие суммы они везут с собой, сколько тратят на месте и где именно. «Объект закупки: предоставление данных по туристическому потоку Тюменской области на основе анализа транзакций по банковским картам. Начальная цена: 2 700 000 рублей», — говорится в объявлении о закупке. Подрядчику предстоит изучить и сформировать данные о тратах туристов, приезжающих в Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим. Заказчик — «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», в числе прочего, хочет знать, какие суммы люди снимают перед поездкой и непосредственно во время нее, а также где они тратят больше «электронных» денег. Также исполнитель должен будет выяснить, откуда приезжают туристы, сколько им лет, уровень их доходов и транспорт, на котором люди добираются в Тюменскую область. Анализу подвергнется и лояльность прибывающих: возвращались они в регион повторно или же нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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