В центре Кургана жители 15 домов получили горячую воду в своих квартирах после устранения порыва. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании.
«Восстановлена подача горячей воды в 15 многоквартирных домов центральной части города», — информирует паблик компании в соцсети «ВКонтакте». Теплоноситель дали в дома после устранения порыва.
Горячая вода должна появиться в домах по улице Пролетарской, Гоголя. Ленина, К. Мяготина. В доме по Пичугина, 6 ресурс запустят 10 августа в течение дня.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцам из домов в районе Дома быта и Детского мира дали горячую воду. Это произошло после положительных итогов гидравлических испытаний.
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