09 августа 2023

Сотни жителей в центре Кургана получили горячую воду после аварии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода из крана. Курган, душ, вода
В центре Кургана дали горячую воду Фото:

В центре Кургана жители 15 домов получили горячую воду в своих квартирах после устранения порыва. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании.

«Восстановлена подача горячей воды в 15 многоквартирных домов центральной части города», — информирует паблик компании в соцсети «ВКонтакте». Теплоноситель дали в дома после устранения порыва.

Горячая вода должна появиться в домах по улице Пролетарской, Гоголя. Ленина, К. Мяготина. В доме по Пичугина, 6 ресурс запустят 10 августа в течение дня.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам из домов в районе Дома быта и Детского мира дали горячую воду. Это произошло после положительных итогов гидравлических испытаний.

Курганские дома, куда дадут горячую воду 10 августа
Курганские дома, куда дадут горячую воду 10 августа

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В центре Кургана жители 15 домов получили горячую воду в своих квартирах после устранения порыва. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании. «Восстановлена подача горячей воды в 15 многоквартирных домов центральной части города», — информирует паблик компании в соцсети «ВКонтакте». Теплоноситель дали в дома после устранения порыва. Горячая вода должна появиться в домах по улице Пролетарской, Гоголя. Ленина, К. Мяготина. В доме по Пичугина, 6 ресурс запустят 10 августа в течение дня. Ранее URA.RU сообщало, что курганцам из домов в районе Дома быта и Детского мира дали горячую воду. Это произошло после положительных итогов гидравлических испытаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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