Тюменские ветеринары выдавали жилой дом за молочную ферму

10 августа 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

На несуществующую ферму были оформлены ветеринарные документы на живой скот, биоотходы и сырое молоко Фото: Сергей Венявский © URA.RU Специалисты исетского ветеринарного центра Тюменской области оформили больше тысячи документов на скот, биологические отходы и сырое молоко, указав адрес несуществующей фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «При проведении плановой выездной проверки ООО „Кукушкинское“ установлено, что по адресу регистрации производственной площадки в Тюменской области находится одноэтажный жилой дом. По указанному адресу оформлено больше тысячи исходящих ветеринарных документов на живой крупный рогатый скот, биологические отходы и сырое коровье молоко весом 1125 тонн», — говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что представитель ООО «Кукушкинское» отрицает деятельность по содержанию КРС и производству подконтрольных товаров. По его словам, документы на вырабатываемую обществом продукцию оформляют ветеринарные специалисты ГАУ ТО «Исетский ветцентр». Фантомная площадка ликвидирована, информацию направили в областное управление ветеринарии.

Специалисты исетского ветеринарного центра Тюменской области оформили больше тысячи документов на скот, биологические отходы и сырое молоко, указав адрес несуществующей фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «При проведении плановой выездной проверки ООО „Кукушкинское“ установлено, что по адресу регистрации производственной площадки в Тюменской области находится одноэтажный жилой дом. По указанному адресу оформлено больше тысячи исходящих ветеринарных документов на живой крупный рогатый скот, биологические отходы и сырое коровье молоко весом 1125 тонн», — говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что представитель ООО «Кукушкинское» отрицает деятельность по содержанию КРС и производству подконтрольных товаров. По его словам, документы на вырабатываемую обществом продукцию оформляют ветеринарные специалисты ГАУ ТО «Исетский ветцентр». Фантомная площадка ликвидирована, информацию направили в областное управление ветеринарии.