09 августа 2023

Тюменские ветеринары выдавали жилой дом за молочную ферму

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушенный животноводческий комплекс. Мелитополь, коровы, ферма, разрушения, обстрел
На несуществующую ферму были оформлены ветеринарные документы на живой скот, биоотходы и сырое молоко Фото:

Специалисты исетского ветеринарного центра Тюменской области оформили больше тысячи документов на скот, биологические отходы и сырое молоко, указав адрес несуществующей фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«При проведении плановой выездной проверки ООО „Кукушкинское“ установлено, что по адресу регистрации производственной площадки в Тюменской области находится одноэтажный жилой дом. По указанному адресу оформлено больше тысячи исходящих ветеринарных документов на живой крупный рогатый скот, биологические отходы и сырое коровье молоко весом 1125 тонн», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что представитель ООО «Кукушкинское» отрицает деятельность по содержанию КРС и производству подконтрольных товаров. По его словам, документы на вырабатываемую обществом продукцию оформляют ветеринарные специалисты ГАУ ТО «Исетский ветцентр». Фантомная площадка ликвидирована, информацию направили в областное управление ветеринарии.

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Специалисты исетского ветеринарного центра Тюменской области оформили больше тысячи документов на скот, биологические отходы и сырое молоко, указав адрес несуществующей фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «При проведении плановой выездной проверки ООО „Кукушкинское“ установлено, что по адресу регистрации производственной площадки в Тюменской области находится одноэтажный жилой дом. По указанному адресу оформлено больше тысячи исходящих ветеринарных документов на живой крупный рогатый скот, биологические отходы и сырое коровье молоко весом 1125 тонн», — говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что представитель ООО «Кукушкинское» отрицает деятельность по содержанию КРС и производству подконтрольных товаров. По его словам, документы на вырабатываемую обществом продукцию оформляют ветеринарные специалисты ГАУ ТО «Исетский ветцентр». Фантомная площадка ликвидирована, информацию направили в областное управление ветеринарии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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