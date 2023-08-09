Тюменские ветеринары выдавали жилой дом за молочную ферму

Специалисты исетского ветеринарного центра Тюменской области оформили больше тысячи документов на скот, биологические отходы и сырое молоко, указав адрес несуществующей фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«При проведении плановой выездной проверки ООО „Кукушкинское“ установлено, что по адресу регистрации производственной площадки в Тюменской области находится одноэтажный жилой дом. По указанному адресу оформлено больше тысячи исходящих ветеринарных документов на живой крупный рогатый скот, биологические отходы и сырое коровье молоко весом 1125 тонн», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что представитель ООО «Кукушкинское» отрицает деятельность по содержанию КРС и производству подконтрольных товаров. По его словам, документы на вырабатываемую обществом продукцию оформляют ветеринарные специалисты ГАУ ТО «Исетский ветцентр». Фантомная площадка ликвидирована, информацию направили в областное управление ветеринарии.
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